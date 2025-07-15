Три человека погибли, четверо пострадали от удара молнией в России

В Тульской области России при ударе молнии на пляже погибли трое человек, в том числе подросток, еще четверо пострадали, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

О трагедии сообщил глава администрации муниципального образования города Алексин Павел Федоров.

"На частной территории парк-отеля "Шахтер"… произошел несчастный случай – удар молнии, в результате которого погибли три человека и пострадали еще четыре", - рассказал он.

В региональной прокуратуре подтвердили информацию о трагедии. Здесь также сообщили, что среди погибших - подросток 2011 года рождения.

Одна из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

"Прокуратура Тульской области в связи с гибелью на реке Ока в парк-отеле "Шахтер" троих граждан, среди которых ребенок 2011 года рождения, организовала проверку соблюдения законодательства, регламентирующего организацию летнего отдыха граждан на водном объекте", - говорится в сообщении ведомства.

Как не пострадать во время грозы

На официальном сайте одного из региональных ДЧС сообщается, как вести себя во время грозы и молнии и чем опасны для человека данные природные явления.

Мгновенный удар молнии может вызвать паралич, глубокую потерю сознания, остановку дыхания и сердца. При поражении молнией на теле пораженного остаются специфические ожоги в виде красноватых полос и ожогов с пузырями.

Чтобы не пострадать от попадания молнии, необходимо знать и соблюдать некоторые правила поведения во время грозы:

во время грозы стоит избегать открытой местности. Молния, как известно, бьет в самую высокую точку, одинокий человек в поле – это и есть та самая точка. Если Вы по какой-то причине остались в поле один на один с грозой, спрячьтесь в любом возможном углублении: канавке, ложбинке или самом низком месте поля, сядьте на корточки и пригните голову;

во время грозы избегайте воды, так как она отличный проводник тока. Удар молнии распространяется вокруг водоема в радиусе 100 метров. Нередко она бьет в берега. Поэтому во время грозы необходимо подальше отойти от берега, нельзя купаться и ловить рыбу;

очень опасно во время грозы разговаривать по мобильному телефону. Лучше всего во время грозы мобильники выключать. Были случаи, когда входящий звонок становился причиной попадания молнии;

при грозе желательно избавиться от металлических предметов. Часы, цепочки и даже раскрытый над головой зонтик – потенциальные цели удара.

Молния в лесу практически никогда не бьет в землю, за исключением полян, ибо деревья являются естественными громоотводами, причем вероятность попадания молнии в конкретное дерево прямо пропорциональна его высоте. Поэтому держитесь подальше от высоких деревьев. Самый верный вариант — усесться между низкорослыми деревьями с густыми кронами.

Машина достаточно хорошо защищает находящихся внутри людей, поскольку даже при ударе молнии разряд идет по поверхности металла. Поэтому если гроза застала вас в машине, закройте окна, отключите радиоприемник, сотовый телефон и GPS-навигатор. Не следует дотрагиваться до ручек дверей и других металлических деталей.

Велосипед и мотоцикл в отличие от машины от грозы вас не спасут. Необходимо слезть, уложить транспорт и отойти на расстояние примерно 30 м от него.

Отметим, а в Казахстане, в Атырауской области, вчера из-за удара молнии сгорел частный дом. К счастью, ЧП обошлось без пострадавших.

В начале июня в Акмолинской области мужчина и ребенок погибли от удара молнией. В полиции подтвердили информацию об их смерти.

А в августе прошлого года в Актобе мужчину тоже убило молнией. Как рассказали его коллеги, после ужина он вышел во двор, где его ударило молнией. Спасти его медикам не удалось.

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