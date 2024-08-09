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Эзотерика

Человека убило молнией в Актобе

Опубликовано:

Молния на небе
Молния. Иллюстративное фото: pexels.com

8 августа около 17 часов вечера в рабочего завода попала молния в Актобе. В результате мужчина скончался. Об этом сообщили в областном управлении здравоохранения, передает "Диапазон".

На станцию скорой помощи поступил вызов с завода ферросплавов. Сообщалось, что произошел удар молнией. По прибытии медики увидели лежащего во дворе мужчину, которому было около 35 лет. 

Как рассказали в управлении здравоохранения региона, по словам работников, после ужина рабочий вышел на улицу, в окно они увидели, как его ударило молнией, и он упал. 

Врачи не смогли у него определить признаков жизни. Смерть наступила до приезда скорой помощи из-за удара молнией.

Напомним, ранее на берегу озера Шалкар в Теректинском районе Западно-Казахстанской области от удара молнии погибла гражданка России. Фельдшер, выезжавший на место происшествия, констатировал смерть отдыхающей.

Также в строящийся дом в селе Миялы Атырауской области попала молния. В здании произошел пожар, из-за которого погиб 35-летний гражданин Узбекистана. В ходе расследования было установлено, что иностранец въехал в Казахстан в мае этого года через погранпост "Бейнеу" и был временно зарегистрирован в доме жителя села Миялы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2146735-cheloveka-ubilo-molniey-v-aktobe/

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