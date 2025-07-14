Жена Макрона обжалует в суде приговор женщинам, которые назвали ее мужчиной

Брижит Макрон намерена обжаловать в суде приговор женщинам, назвавших ее мужчиной. Ранее их оправдали, передает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Информацию о намерениях супруги французского президента сообщил адвокат Жан Энноши.

"Брижит Макрон обжалует в Кассационном суде оправдательный приговор двум женщинам, которые распространили в интернете слух о том, что первая леди - трансгендер", - заявил юрист.

На днях сообщалось, что суд в Париже оправдал французскую журналистку Наташу Рей, которая утверждала, что жена Эмманюэля Макрона может быть мужчиной.

Осенью прошлого года мы писали, что в Париже вынесли приговор женщинам, заявившим, что жена Макрона родилась мужчиной. Тогда сообщалось, что они были приговорены к условному штрафу в размере 500 евро.

Также их обязали выплатить 8 тыс. евро компенсации самой Брижит и 5 тыс. евро ее брату Жан-Мишелю Тронье.

Добавим, согласно информации на сайте 24SMI, Брижит Мари-Клод Тронье родилась 13 апреля 1953 года на севере Франции, в живописном регионе Пикардия. Отец Брижит Жан Тронье - владелец сети кондитерских магазинов, мать Симона Пуйоль - домохозяйка. Детство будущей первой леди прошло в городе Амьене. В семье Тронье было шестеро детей.

В 2007 году она вышла замуж за Эмманюэля Макрона, который младше ее на 24 года. Брижит была его учительницей.

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