В пригороде Парижа объявили о заключении соглашения о создании нового государства Новая Каледония, которое, правда, не будет полностью независимым от Франции, передает Politico.

"Конкурирующие политические движения, обсуждающие будущее Новой Каледонии, в субботу утром объявили о соглашении о создании нового государства, которое, однако, не будет полностью независимым от Франции", - сообщает издание.

Отмечается, что соглашение предоставит заморской территории Франции широкую автономию. Кроме того, оно предусматривает создание отдельного гражданства Новой Каледонии и передачу новому государству полномочий в области международных отношений.

Премьер-министр Франции Франсуа Байру назвал это соглашением исторического значения.

Теперь документ должен пройти через голосование во французском парламенте и референдум на самих островах.

Отметим, что Новая Каледония - это особое административно-территориальное образование Франции, расположенное в Тихом океане. Она представлена крупным одноименным островом и группой мелких островов в юго-западной части Тихого океана, в Меланезии.

В мае прошлого года на тихоокеанской территории Новая Каледония, находящейся в подчинении Франции, начались массовые беспорядки. На этой территории было объявлено чрезвычайное положение.

Позже глава МВД Франции заявил, что Азербайджан вмешивается в протесты в Новой Каледонии - подконтрольной им территории. В Баку отреагировали на заявление, потребовав извинений.

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