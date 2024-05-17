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"Это бесспорно": глава МВД Франции выступил с обвинением в адрес Азербайджана

Опубликовано:

Жители Новой Каледонии на демонстрации
Жители Новой Каледонии. Фото: Akain Jocard / AFP via Getty Images

Глава МВД Франции заявил, что Азербайджан вмешивается в протесты в Новой Каледонии - подконтрольной им территории. В Баку отреагировали на заявление, потребовав извинений.

В Новой Каледонии - французской территории, расположенной между Австралией и Фиджи, - не утихают беспорядки и протесты в связи с новым законом о выборах. Закон, как утверждают сторонники независимости, приведет к сокращению голосов коренного населения - канаков, передает The Guardian.

Правительство Франции неожиданно обвинило Азербайджан в том, что страна "нагнетает напряженность" в текущей ситуации. По словам официальных лиц, на протестах в Новой Каледонии появились азербайджанские флаги наряду с канакскими символами, а группа, "связанная с властями Азербайджана", как отмечается, открыто поддерживает сепаратистов.

"Это не фантазия. Это реальность. Я сожалею, что некоторые лидеры Каледонии, выступающие за независимость, заключили сделку с Азербайджаном. Это бесспорно", - заявил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен, отвечая на вопрос, не вмешиваются ли Азербайджан, Китай и Россия в дела Новой Каледонии.

Азербайджанская сторона выступила с заявлением на этот счет. Ответ появился на официальном сайте МИД страны.

"Подобные заявления в адрес Азербайджана со стороны Франции абсолютно неприемлемы и решительно отвергаются нами. В Азербайджане полностью обеспечены основные права и свободы, в отличие от Франции, где грубо нарушаются права человека, во время беспорядков убивают демонстрантов, широко распространены исламофобия и нападения на мусульман, а также антисемитизм.

С момента восстановления независимости Азербайджан всегда формировался и развивался как общество, приверженное демократическим ценностям. Азербайджан - это страна, где люди разной этнической и религиозной принадлежности сосуществуют в дружественной и безопасной обстановке.

Французская сторона должна извиниться за это замечание. Если этого не произойдет, это приведет к дальнейшим негативным последствиям для отношений между Азербайджаном и Францией", - гласит ответ.

Согласно информации на сайте Британской энциклопедии, Новая Каледония - французское государство в юго-западной части Тихого океана, примерно в 1500 км к востоку от Австралии.

В ее состав входят одноименный остров со столицей Нумеа, острова Луайоте, Белепские острова и остров Пин и так далее. В Новой Каледонии проживают европейцы - их примерно одна треть населения, а также два коренных народа Меланезии - кальдоши и канаки.

Новая Каледония на карте
Новая Каледония на карте. Скриншот: google.com/maps

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2102381-vo-francii-obvinili-azerbaydzhan-vo-vmeshatelstve-v-protesty-v-novoy-kaledonii/

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