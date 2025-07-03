Умер звезда фильмов "Убить Билла" и "Бешеные псы" Майкл Мэдсен
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Сегодня, 3 июля, умер актер Майкл Мэдсен, известный по фильмам "Бешеные псы", "Убить Билла 2", "Омерзительная восьмерка", передает NUR.KZ со ссылкой на NBC News.
По информации агентства, актеру было 67 лет. Он скончался в четверг утром от остановки сердца. Об этом сообщил его менеджер Рон Смит.
Майкл Мэдсен родился в Чикаго 25 сентября 1957 года в семье пожарного и кинорежиссера. Он начал свою профессиональную карьеру в театре, где был учеником Джона Малковича.
Актерская карьера Мэдсена длилась более 40 лет. За это время на его счету десятки экранных работ. Но наибольшую известность актер получил благодаря сотрудничеству с Квентином Тарантино, который снял его в "Бешеных псах", "Убить Билла 2", "Омерзительной восьмерке".
Помимо фильмов Тарантино, актер играл роли и в известных картинах других режиссеров, как, например, "Тельма и Луиза" Ридли Скотта, а также "Донни Браско" Майка Ньюэлла.
Помимо кино- и телепроектов, Мэдсен озвучивал персонажей в видеоиграх.
Мэдсен был женат трижды, у него осталось четверо детей.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2262180-umer-zvezda-filmov-ubit-billa-i-beshenye-psy-maykl-medsen/
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