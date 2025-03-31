Умер звезда боевиков 90-х Ричард Нортон

Австралийский актер Ричард Нортон, известный благодаря своим ролям в боевиках с Джеки Чаном и Чаком Норрисом, скончался в возрасте 75 лет. О смерти сообщила его жена, передает NUR.KZ.

Официальное сообщение о смерти Ричарда Нортона опубликовала на его странице в Instagram его супруга Джуди Грин.

"Я оцепенела и опустошена, у меня нет слов, я потеряла все. Мы потеряли невероятного человека, любовь моей жизни. Мне понадобится много времени, чтобы смириться со своей потерей", - говорится в сообщении.

Причина смерти актера не называется.

Как пишет Daily Mail, в числе последних проектов, в которых Нортон работал в качестве постановщика боев, были фильмы "Безумный Макс: Дорога ярости", "Фуриоза: Сага о Безумном Максе", "Отряд самоубийц" и "Люди Икс: Темный Феникс".

По данным РБК, Нортон родился 6 января 1950 года в Сиднее и с детства занимался дзюдо и каратэ.

В 1970 году он стал главным инструктором в студии боевых искусств Боба Джонса в Мельбурне. В дальнейшем он сделал успешную карьеру инструктора по боевым искусствам, личного охранника и тренера по боям для главных голливудских звезд.

Среди его работ — роль телохранителя в фильме "ABBA: The Movie" в 1977 году, "Волшебный кристалл", "Твинкл Твинкл Лаки Старз" и "Городской охотник".

Нортон также тренировал Джеки Чана, Лиама Нисона в фильме "Задний свет", Чарли Ханнэма и Бена Аффлека на Гавайях в фильме "Тройной рубеж".

Кроме этого, актер не раз играл злодеев в фильмах с Джеки Чаном ("Городской охотник" и "Мистер Крутой"), а также снимался в боевиках с Чаком Норрисом ("Октагон", "Вынужденная смерть" и "Око за око").