Умерла звезда культового фильма Дэвида Линча "Малхолланд Драйв"

Сегодня стало известно о смерти певицы и актрисы Ребеки Дель Рио, известная многим по роли в фильме режиссера Дэвида Линча "Малхолланд Драйв", передает NUR.KZ со ссылкой на Variety.

По данным издания, Ребека Дель Рио еще несколько дней назад. Ее тело нашли в ее доме в Лос-Анджелесе еще 23 июня. На данный момент причина смерти 57-летней певицы не называется.

По информации IMDb, Ребека Дель Рио - певица и автор песен, которая родилась 10 июля 1967 года. Она наиболее известна своим невероятным исполнением на экране испанской версии "Crying" Роя Орбисона и Джо Мелсона в культовом фильме Дэвида Линча о Голливуде "Малхолланд Драйв".

Добавим, что в январе этого года кинорежиссер Дэвид Линч скончался в возрасте 78 лет, информацию о смерти режиссера в соцсетях опубликовали его родные. В прошлом году Линч сообщил о своем заболевании.