Были ли казахстанцы на затонувшем у берегов Бали пароме

Официальный представитель Министерства иностранных дел Казахстана Айбек Смадияров ответил, были ли казахстанцы на борту затонувшего у Бали парома, передает корреспондент NUR.KZ.

Как сообщил Смадияров корреспонденту NUR.KZ, согласно предварительным данным, среди погибших и пострадавших граждан Казахстана нет.

Отметим, ранее СМИ сообщали, что пока спасатели нашли живыми 29 человек, еще четверо признаны погибшими. Поиски остальных людей, находившихся на пароме, продолжаются.

Напомним, вчера, 2 июля, поздним вечером в Балийском проливе затонул паром KMP Tunu Pratama Jaya. На его борту находилось 53 пассажира, 12 членов экипажа, а также машины и грузовики, которые перевозил паром.

Судно следовало по маршруту Кетапанг — Баньюванги — Гилиманук и начало тонуть примерно через 25 минут после отплытия. СМИ писали, что незадолго до ЧП экипаж сообщил о неполадках двигателя. По одной из версий, причиной произошедшего могла стать плохая погода.

Западные СМИ отмечают, что для Индонезии морские аварии — обычное явление. Нестрогие стандарты безопасности часто приводят к перегрузке судов без надлежащего спасательного оборудования.

Empat orang berhasil selamat dari insiden tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali. Mereka terdiri dari satu kru kapal dan tiga penumpang yang ditemukan dalam sebuah sekoci.#KMPTunuPratamaJaya #SelatBali #PenumpangSelamat pic.twitter.com/69huplRSIn — detik bali (@detikbali__) July 3, 2025