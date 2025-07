Паром с 65 людьми на борту затонул у берегов Бали (видео)

Вчера, 2 июля, поздним вечером в Балийском проливе затонул паром KMP Tunu Pratama Jaya. На его борту находилось больше 60 человек, как минимум четверо из них погибли.

Как пишет РБК, ссылаясь на CNN Indonesia, судно следовало по маршруту Кетапанг — Баньюванги — Гилиманук. Примерно через 25 минут после отплытия паром затонул.

По данным индонезийских СМИ, в момент ЧП на борту находилось 53 пассажира и 12 членов экипажа. Помимо людей, паром перевозил 22 автомобиля, в том числе 14 грузовиков.

BBC сообщает, что спасатели к этому часу нашли живыми 29 человек. Известно также о четырех погибших, все остальные пока числятся пропавшими без вести.

Власти Индонезии уже расследуют причину затопления. А оператор парома сообщил местным СМИ, что судно сообщило о неполадках двигателя незадолго до того, как затонуло.

Horrible tragedy off the coast of Bali — a passenger ferry has sunk



There were 65 people on board. 23 were rescued, 4 died, and dozens are still missing.



The ferry's route is commonly used by locals traveling between the islands of Java and Bali. pic.twitter.com/A9wSb1ZtlB