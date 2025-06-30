Блогеру Юрию Дудю может грозить до двух лет лишения свободы - прокуратура потребовала возбудить против него уголовное дело, передает РИА Новости.

Московская прокуратура потребовала возбудить в отношении блогера дело по факту уклонения от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах.

Дуль, как пишет издание, был дважды в течение года привлечен к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента, но продолжил распространение материалов без должной маркировки.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Еще возможны штраф до 300 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, обязательные работы - до 480 часов, исправительные работы - до двух лет.

По информации РБК, Юрий Дудь попал в список иноагентов в апреле 2022 года.

Стоит отметить, ранее Юрий Дудь привлекался к ответственности. В октябре 2021 года Юрий Дудь был оштрафован за пропаганду наркотиков. Тогда суд назначил ему штраф в размере 100 тыс. рублей (804 тыс. тенге). В Лиге безопасного интернета России рассказали, что экспертизы выявили факты пропаганды наркотиков в двух интервью Дудя: с блогером Ивангаем и рэпером Моргенштерном.

Летом 2022 года Юрия Дудя оштрафовали в России за пропаганду гомосексуализма.