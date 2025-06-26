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    Ким Чен Ын открыл курорт с аквапарком на побережье Северной Кореи (фото)

    Опубликовано:

    Ким Чен Ын на открытии курорта
    Ким Чен Ын на открытии курорта. Фото: x.com/NorthNKAAL

    Во вторник, 24 июня, в КНДР в торжественной обстановке состоялась церемония открытия Вонсан-Кальмаской прибрежной туристической зоны - красную ленту перерезал лично Ким Чен Ын.

    Как сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи, Вонсан-Кальмаская зона широко известна уникальной красотой природы.

    Торжественное мероприятие открытия состоялось во вторник, 24 июня. Красную ленту в честь открытия курорта перерезал председатель КНДР Ким Чен Ын. Местных гостей курорт начнет принимать с 1 июля, когда его смогут посетить иностранцы, пока не сообщается.

    "В туристической зоне находятся рассчитанные почти на 20 тыс. человек отели и гостиницы, которые отечественные и зарубежные посетители достопримечательности могут выбрать по своему вкусу", - говорится в публикации.

    Также сообщается, что на курорте обустроили сооружения для купания в море, базы для спортивных и развлекательных игр, а также культурного отдыха, торговые точки и точки общественного питания.

    Добавим, фото с открытия курорта появились в соцсети Х.

    Напомним, в марте этого года Русская служба Би-би-си писала, что КНДР после пятилетнего перерыва пустила к себе иностранных туристов - и тут же снова закрылась.

    Отмечалось, что КНДР закрыла свои границы в начале 2020 года, чтобы предотвратить распространение вируса Covid-19, а затем укрепила оборонительные сооружения вдоль северной границы, чтобы закрыть нелегальный въезд в страну своих граждан из Китая.

    С тех пор Северная Корея все больше изолировалась от большинства стран мира, опираясь на поддержку России и Китая, говорится в статье.

    Также напомним, осенью прошлого года КНДР полностью разорвала автомобильное и ж/д сообщение с Южной Кореей.

    А в конце 2024 года сообщалось, что лидер КНДР Ким Чен Ын во время осмотра местных туристических объектов заявил, что "все люди мира" завидуют Северной Корее.

    "Товарищ Ким Чен Ын упомянул, что в нашей стране имеются туристические ресурсы в таком обилии и разнообразии, что этому завидуют все люди мира. Также налицо все, необходимое для развития туризма - политическая стабильность, превосходство общественного строя и материально-экономические условия", - сказано в сообщении ЦТАК.

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