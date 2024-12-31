Ким Чен Ын заявил о зависти всех людей мира к Северной Корее

Лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе своего выступления назвал причину, по которой "все люди мира" завидуют Северной Корее, передает NUR.KZ со ссылкой на ЦТАК.

Как сообщает Центральное телеграфное агентство Северной Кореи, такое заявление Ким Чен Ын сделал во время осмотра местных туристических объектов. По его мнению, на их территории в будущем можно проводить важные политические и культурные мероприятия.

"Товарищ Ким Чен Ын упомянул, что в нашей стране имеются туристические ресурсы в таком обилии и разнообразии, что этому завидуют все люди мира. Также налицо все, необходимое для развития туризма - политическая стабильность, превосходство общественного строя и материально-экономические условия", - сказано в сообщении ЦТАК.

После этого лидер КНДР дал ряд поручений по благоустройству туристической зоны в стране, которая должна начать работу в 2025 году.

Напомним, сегодня также сообщалось, что лидер КНДР Ким Чен Ын направил поздравительную телеграмму президенту России Владимиру Путину, в котором назвал его "самым близким другом".

В мае текущего года Русская служба Би-би-си сообщала, что Ким Чен Ын стал звездой TikTok. В ноябре мы писали, что Ким Чен Ын заявил о необходимости завершения подготовки к войне.

Как указывает ТАСС, Ким Чен Ын родился 8 января 1982 года в Пхеньяне (по другим данным - 8 января 1983 года или 1984 года). Младший из трех сыновей лидера КНДР Ким Чен Ира, внук основателя северокорейского государства Ким Ир Сена. Среднее образование получил в Международной школе в Швейцарии и Военной академии им. Ким Ир Сена в Пхеньяне.

В начале 2009 года председатель Государственного комитета обороны Ким Чен Ир представил Ким Чен Ына руководству страны в качестве своего преемника. После смерти Ким Чен Ира 17 декабря 2011 года Ким Чен Ын был объявлен "великим продолжателем дела своего отца". 30 декабря на расширенном заседании Политбюро ЦК ТПК он был назначен верховным главнокомандующим Корейской народной армии.