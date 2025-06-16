Politico: Граничащие с Россией страны Европы готовят больницы к войне

Граничащие с РФ страны Европы готовят свои системы здравоохранения к войне, пишет издание Politico. Ряд стран готовится кризисным ситуациям в случае возможной агрессии.

Издание рассказывает, что Литва, Польша и Эстония предпринимают различные меры, готовясь к возможной конфронтации.

К примеру, Литва готовится к худшему сценарию: нападению на восточный фланг НАТО. После полномасштабного вторжения России в Украину угроза военного конфликта стала очень велика, пишет издание.

В стране проводится подготовка военных, полиции, пожарных, госпиталей и медиков к действиям в исключительных обстоятельствах.

Вильнюсская университетская клиника Santaros Clinics разрабатывает подземную инфраструктуру, убежища, вертолетные площадки и автономные системы, которые позволят ей функционировать даже в случае прекращения подачи электроэнергии или воды.

В Эстонии, помимо бронежилетов для бригад скорой помощи, будут распространять спутниковые телефоны для поддержания связи в случае отказа традиционных сетей. Планируется даже создать независимую интернет-сеть в случае необходимости. В системе здравоохранения устанавливаются электрогенераторы, учитывая опыт Украины.

Отмечается, что многие больницы в Восточной Европе - реликвии советской эпохи, и они особенно уязвимы.

Эстония также закупает мобильные медицинские блоки - временные лечебные учреждения, которые можно развернуть в чрезвычайных ситуациях.

Эстония усиливает общесистемную подготовку. Больницы, бригады скорой помощи и медработников учат переходить в «кризисный режим», в котором они должны справляться с большим наплывом пациентов и лечить травмы военного времени - взрывные ранения, огнестрельные травмы, ожоги, ампутации, травмы позвоночника и головы.

Еще страны Балтии делают запасы, готовясь к массовым жертвам. Эстония, например, выделила 25 млн евро на закупку средств для оказания помощи пострадавшим, включая ортопедическое снаряжение, жгуты и травматологические наборы, утверждает издание.

Напомним, в январе прошлого года глава британского генштаба призвал страну готовиться к большой войне и увеличивать резерв через обучение гражданских лиц.

А в этом году главнокомандующий Бундесвера генерал Карстен Бройер сказал, что увеличение расходов для его ведомства крайне необходимо, так как он полагает, что российская агрессия не ограничится Украиной.

Кроме того, "Русская служба Би-Би-Си" в апреле сообщала, что сейчас перед Евросоюзом стоит масштабная задача: не просто запустить военное производство, которое работало на холостых оборотах последние 30 лет, но и заново сплотить Европу ради ее собственной безопасности.