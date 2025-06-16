Politico: Граничащие с Россией страны Европы готовят больницы к войне

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям

    Politico: Граничащие с Россией страны Европы готовят больницы к войне

    Опубликовано:

    Пустая палата в больнице
    Палата. Иллюстративное фото: pixabay.com

    Граничащие с РФ страны Европы готовят свои системы здравоохранения к войне, пишет издание Politico. Ряд стран готовится кризисным ситуациям в случае возможной агрессии.

    Издание рассказывает, что Литва, Польша и Эстония предпринимают различные меры, готовясь к возможной конфронтации.

    К примеру, Литва готовится к худшему сценарию: нападению на восточный фланг НАТО. После полномасштабного вторжения России в Украину угроза военного конфликта стала очень велика, пишет издание.

    В стране проводится подготовка военных, полиции, пожарных, госпиталей и медиков к действиям в исключительных обстоятельствах.

    Вильнюсская университетская клиника Santaros Clinics разрабатывает подземную инфраструктуру, убежища, вертолетные площадки и автономные системы, которые позволят ей функционировать даже в случае прекращения подачи электроэнергии или воды.

    В Эстонии, помимо бронежилетов для бригад скорой помощи, будут распространять спутниковые телефоны для поддержания связи в случае отказа традиционных сетей. Планируется даже создать независимую интернет-сеть в случае необходимости. В системе здравоохранения устанавливаются электрогенераторы, учитывая опыт Украины.

    Отмечается, что многие больницы в Восточной Европе - реликвии советской эпохи, и они особенно уязвимы.

    Эстония также закупает мобильные медицинские блоки - временные лечебные учреждения, которые можно развернуть в чрезвычайных ситуациях.

    Эстония усиливает общесистемную подготовку. Больницы, бригады скорой помощи и медработников учат переходить в «кризисный режим», в котором они должны справляться с большим наплывом пациентов и лечить травмы военного времени - взрывные ранения, огнестрельные травмы, ожоги, ампутации, травмы позвоночника и головы.

    Еще страны Балтии делают запасы, готовясь к массовым жертвам. Эстония, например, выделила 25 млн евро на закупку средств для оказания помощи пострадавшим, включая ортопедическое снаряжение, жгуты и травматологические наборы, утверждает издание.

    Напомним, в январе прошлого года глава британского генштаба призвал страну готовиться к большой войне и увеличивать резерв через обучение гражданских лиц.

    А в этом году главнокомандующий Бундесвера генерал Карстен Бройер сказал, что увеличение расходов для его ведомства крайне необходимо, так как он полагает, что российская агрессия не ограничится Украиной.

    Кроме того, "Русская служба Би-Би-Си" в апреле сообщала, что сейчас перед Евросоюзом стоит масштабная задача: не просто запустить военное производство, которое работало на холостых оборотах последние 30 лет, но и заново сплотить Европу ради ее собственной безопасности.

    Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

    Подписаться

    Узнавайте обо всем первыми

    Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

    Instagram
    Закладки
    Пока здесь пусто
    Используйте кнопку «
    » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.