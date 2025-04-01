Германия решила оставить историю в прошлом и готовиться к войне

Ракетная установка выпускает в воздух облако коричневой пыли, с грохотом проносясь по полю к линии огня. Через несколько мгновений, прежде чем ракета взлетит в небо, начинается обратный отсчет с пяти до команды «Огонь!».

Взрывы и грохот, сопровождающие эти учения, почти не утихают — так, что жители соседнего городка Мюнстер уже перестали обращать на них внимание.

Но скоро здесь станет еще более шумно.

Вооруженные силы Германии, Бундесвер, недавно получили добро на масштабное увеличение расходов — после того, как парламент проголосовал за ослабление строгого правила «долгового тормоза» для трат на оборону.

Главнокомандующий Бундесвера генерал Карстен Бройер сказал Би-би-си, что увеличение расходов для его ведомства крайне необходимо, так как он полагает, что российская агрессия не ограничится Украиной.

«Нам угрожает Россия. Нам угрожает Путин. Мы должны сделать все возможное, чтобы это предотвратить», — говорит генерал Карстен Бройер.

Он предупреждает, что НАТО следует быть готовым к возможному нападению, которое, по его словам, может быть предпринято уже через четыре года.

«Дело не в том, сколько времени мне нужно, а в том, сколько времени даст нам Путин, чтобы подготовиться», — прямо говорит глава оборонного ведомства. «И чем раньше мы подготовимся, тем лучше», — добавляет он.

Поворотный момент

Полномасштабное вторжение России в Украину коренным образом изменило мышление в Германии.

На протяжении десятилетий люди здесь воспитывались в неприятии военной силы, остро осознавая, что в прошлом Германия была в роли агрессора в Европе.

«Мы начали две мировые войны. Несмотря на то, что прошло уже 80 лет с момента окончания Второй мировой войны, мысль о том, что немцы должны держаться в стороне от конфликта, все еще прочно сидит в ДНК многих людей», — говорит Маркус Цинер из Германского фонда Маршалла в Берлине.

Даже сейчас некоторые с настороженностью относятся ко всему, что можно было бы рассматривать как милитаризм, а вооруженные силы страны остаются в состоянии хронического недофинансирования.

«Звучат предостережения: Действительно ли мы на правильном пути? Правильно ли мы оцениваем угрозу?», — говорит Цинер.

Когда дело касалось России, Германия демонстрировала особый подход.

В то время как такие страны, как Польша и государства Балтии предупреждали об опасности сближения с Москвой и увеличивали свои расходы на оборону, Берлин при бывшем канцлере Ангеле Меркель верил в силу экономических связей.

Германия воображала, что таким образом способствовала демократизации через «процесс осмоса». Однако, вопреки этому расчету, Россия деньги получала, а на Украину все равно напала.

В феврале 2022 года потрясенный произошедшим канцлер Олаф Шольц заявил о кардинальном повороте («Zeitenwende») в национальных приоритетах.

Тогда он выделил гигантские сумму — 100 миллиардов евро (108 миллиардов долларов) — на усиление вооруженных сил страны и удержание «разжигателей войны вроде Путина» под контролем. Но этого было недостаточно, говорит генерал Бройер.

«Мы немного залатали дыры, но реально ситуация остается плохой», — вспоминает он.

С этим контрастируют крупные военные расходы России — рассчитанные как на пополнение запасов, так и на нужды военных на линии фронта в Украине.

Генерал также обращает внимание на гибридный характер войны, которую ведет Россия: кибератаки, саботаж, а также неопознанные беспилотники над немецкими военными объектами.

Добавьте к этому агрессивную риторику Владимира Путина — во всем этом генерал Бройер видит «действительно опасную смесь».

«В отличие от Запада, Россия не мыслит шаблонами. Это не война и мирное время, это континуум: давайте начнем с гибридной войны, затем пойдем на эскалацию, затем отступим. Именно это заставляет меня думать, что мы столкнулись с настоящей угрозой», — говорит Бройер.

Он настаивает на том, что Германия должна действовать быстро.

«Слишком мало всего»

Суровая оценка текущего состояния дел вооруженных сил, которую дал глава оборонного ведомства Германии, перекликается с недавним отчетом, представленном в парламенте. В отчете содержался вывод, что у Бундесвера «слишком мало всего».

Автор отчета, комиссар Бундестага по вопросам обороны Ева Хёгль, заявила об острой нехватке всего — от боеприпасов до солдат, а также о ветхости казарм. По ее оценке, только на ремонтные работы требуется порядка 67 млрд евро (72 млрд долларов).

Снятие ограничений на получение заемных средств — теоретически военные смогут их получать без ограничений — должно дать доступ военным к «стабильной линии» финансирования, чтобы начать решать многочисленные проблемы, говорит генерал Бройер.

Исторический шаг был сделан ожидаемым преемником Шольца Фридрихом Мерцем в спешке, вызвавшей некоторое удивление. Он внес это предложение в парламент как раз перед его роспуском после февральских выборов.

Новый парламент с настроенными антимилитаристски левыми и симпатизирующими России крайне правыми, возможно, встретил бы предложение об увеличении трат на оборону менее благосклонно.

Тем не менее, «поворот», о начале которого Германия заявила в 2022 году, в этом году получил новый импульс.

Недавний опрос YouGov показал, что 79% немцев по-прежнему считают Владимира Путина «очень» или «довольно» опасным для европейского мира и безопасности.

Теперь 74% опрошенных сказали то же самое и о Дональде Трампе.

Опрос проводился после мюнхенской речи вице-президента США Джей Ди Вэнса, в которой тот негативно отозвался о Европе и ее ценностях.

«Это был ясный сигнал, говоривший о том, что в Соединенных Штатах что-то кардинально изменилось», — говорит Маркус Цинер.

«Мы не знаем, по какому пути пойдут США, но мы знаем, что веры в то, что мы на 100% можем положиться на защиту со стороны Америки, когда речь идет о нашей безопасности — этой веры больше нет», — отмечает эксперт.

Оставить историю в прошлом

В Берлине традиционно настороженное отношение ко всему военному, похоже, быстро исчезает.

Восемнадцатилетняя Шарлотта Крефт говорит, что ее собственные пацифистские взгляды изменились.

«Долгое время мы думали, что единственный способ искупить зверства, которые мы совершили во Второй мировой войне, — это сделать так, чтобы это больше никогда не повторилось […] и мы думали, что нам нужно провести демилитаризацию», — объясняет Шарлотта.

«Но сейчас мы находимся в ситуации, когда нам приходится бороться за наши ценности, демократию и свободу. Нам нужно адаптироваться», — продолжает она.

«Многие немцы до сих пор настороженно относятся к крупным тратам на нашу армию. Но я думаю, что, учитывая то, что произошло за последние несколько лет, другого реального варианта нет», — соглашается Людвиг Штайн.

Софи, молодая мама, говорит, что траты на оборону «необходимы в мире, в котором мы живем».

Но Германии нужны не только танки, но и войска, и она совсем не хочет, чтобы ее собственного сына забрали в армию.

«Вы готовы к войне?»

У Бундесвера есть только один постоянный пункт отбора на службу — небольшое помещение, зажатое между аптекой и обувным магазином, рядом со станцией метро Фридрихштрассе в Берлине.

С помощью манекенов в камуфляжной форме в витрине и лозунгов вроде «модно и круто» он стремится привлечь мужчин и женщин на службу, однако за весь день заходит всего несколько потенциальных солдат.

Германия не смогла в установленные сроки добиться увеличения численности армии на 20 тысяч солдат до 203 тысяч. Также не получилось пока добиться того, чтобы средний возраст военнослужащих был меньше 34 лет.

Но амбиции генерала Бройера гораздо шире.

Он рассказал нам, что Германии требуется еще 100 тысяч военнослужащих, чтобы она смогла защитить себя и восточный фланг НАТО — то есть всего 460 тысяч военнослужащих, включая резервистов. Поэтому он настаивает на том, что возвращение к военной службе по призыву «абсолютно необходимо».

«Вы не получите эти 100 тысяч без той или иной модели призыва», — говорит генерал.

«Нам не нужно сейчас решать, какая модель даст нам их. Для меня важно только, чтобы мы привлекли солдат», — отметил он.

Дебаты о необходимости призыва только начались.

Генерал Бройер явно видит себя на передовой усилий по дальнейшему ускорению «поворота» Германии, о котором страна заявила три года назад.

Обладая легкой, располагающей к себе манерой общения, он часто выступает в регионах и задает собравшимся вопрос: «Вы готовы к войне?»

Однажды какая-то женщина обвинила его в том, что он ее напугал. «Я сказал: «Это не я вас пугаю, это другой парень!» — вспоминает он свой ответ.

Говоря о «другом парне», он имел в виду Владимира Путина.

Двойной «тревожный сигнал» — российская угроза и американский изоляционизм, отстраненность от Европы — теперь звучит для Германии громко, и его нельзя игнорировать, говорит генерал. «Теперь всем и каждому из нас понятно, что нам нужно меняться», — подчеркивает Бройер.

Это перевод материала корреспондента Би-би-си, оригинал на английском языке можно прочитать здесь.