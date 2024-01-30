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В ожидании большой войны: почему Европа готовится к худшему

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Флаг ЕС
Флаг ЕС. Фото: Jonathan Kitchen/Getty Images

Глава британского генштаба призвал страну готовиться к большой войне и увеличивать резерв через обучение гражданских лиц.

О рисках российского нападения совсем недавно предупреждали власти Германии, Швеции, Норвегии и представители НАТО.

Их слова отражают нарастающую тревогу в Европе, воцарившуюся по итогам украинского контрнаступления и в преддверии президентских выборов в США, говорят эксперты.

Гражданская оборона для Британии

Молодые британцы — это предвоенное поколение, и они должны приготовиться к общенародному подвигу, который может потребоваться в ближайшее время, заявил на прошлой неделе генерал сэр Патрик Сандерс, глава генштаба вооруженных сил Великобритании.

Генерал предложил увеличить личный состав до 120 тыс человек с нынешних 73 тыс. через создание резерва из гражданских лиц — и сослался на угрозу конфликта с Россией.

«[Война в] Украине со всей жестокостью иллюстрирует тезис, что регулярные армии начинают войны, а гражданские армии (citizen armies) на них побеждают», — сказал Сандерс.

Призыв в Британии в последний раз проводился в 1960 году, и с тех пор вопросы обороны полностью исчезли из жизни большинства населения.

Под гражданской армией генерал имел в виду резерв из мирных жителей, которые имеют базовые представления о военном деле и готовы быть мобилизованы в случае большой войны — как в России или Украине.

С похожими предупреждениями недавно выступал и министр обороны Британии, заявивший о переходе страны «из послевоенного в предвоенный мир». Но от главы генштаба эти слова были восприняты иначе, чем из уст гражданского политика.

Речь генерала была воспринята неоднозначно. И хотя пресс-секретарь премьер-министра оперативно пояснил, что о возвращении призыва речи не идет, пресса активно обсуждала, готовы ли британцы к обязательной службе в армии.

Отдел мнений либеральной газеты Guardian счел, что иметь эффективную армию важно, но социальные расходы и борьба с глобальным потеплением не менее важны, так что военные должны встать в очередь за бюджетными деньгами.

Консервативная Times, наоборот, поддержала призыв генерала и даже обрисовала потенциальный сценарий увеличения резервов. По информации газеты, в основу подготовки будущего резерва может лечь обучение украинских войск в Британии.

С 2022 года более 30 тыс. солдат ВСУ, вчерашних гражданских, прошли подготовку на базах британской армии в рамках операции Interflex.

Пост-армейское общество

Сейчас в обеспечении национальной безопасности в любой форме участвует абсолютное меньшинство граждан — меньше 1%, говорит Фрэнк Ледвидж, старший преподаватель военной стратегии в Портсмутском университете, прежде служивший в британской военной разведке.

Российское вторжение в Украину — лишь повод обратить внимание общества на проблему, которая возникла в результате многолетнего пренебрежения вооруженными силами, считает он.

Размер королевского военного-морского флота постоянно уменьшается, у армии нет ресурсов, чтобы развернуть даже одну дивизию, а в распоряжении военно-воздушных сил — семь эскадронов истребителей, что сравнимо с ВВС Сингапура.

Как и в остальной Европе, после конца холодной войны оборонные расходы Лондона последовательно урезались. Сейчас вооруженные силы Британии насчитывают 73 тыс. человек и испытывают острую нехватку контрактников.

«В вооруженных силах царит полный хаос», — сказал Ледвидж в разговоре с Би-би-си. Первоочередная задача, по его словам, — решение проблем с постоянным недобором контрактников и создание условий для них. Он добавил, что лично знает действующих военнослужащих, в квартирах которых нет горячей воды.

Другая причина беспокойства британских политиков — все более реальная перспектива возвращения Дональда Трампа в Белый дом, за чем может последовать отказ от поддержки Украины и даже ослабление НАТО.

«Паника» — так описывает Ледвидж настроения части стратегов.

Российская агрессия: спор о сроках

Похожие настроения есть и в Евросоюзе.

«В свете потенциального президентства Трампа царит легкая паника», —говорит Минна Аландер, научная сотрудница Финского института международных отношений.

Политики задаются двумя вопросами: как долго ЕС сможет поддерживать Украину без помощи США и что будет, если Вашингтон оставит европейских членов НАТО один на один с противниками.

На этом фоне растут страхи прямого столкновения с Россией, несмотря на заверения Владимира Путина, что он не собирается воевать с НАТО.

Если раньше было принято считать, что конфликт между ядерными державами означает ядерную войну, то теперь все чаще рассматривается более широкий набор сценариев, включая столкновение российской армии с европейскими без поддержки США — и с использованием всех возможных вооружений, кроме ядерного.

Европейские политики осознают, что Россия использовала два года войны в Украине более эффективно, чем Запад, и смогла нарастить производство боеприпасов и дронов, параллельно восстанавливая военный потенциал, считает Минна Аландер.

Триумфализм быстро испаряется из кабинетов власти.

«Говорить о том, что Россия была всерьез ослаблена — несерьезно. Россия сильнее, чем была в 2022 году, и становится еще сильнее», — предполагает Фрэнк Ледвидж.

В середине января министр обороны Германии Борис Писториус предупредил о риске нападения России на НАТО — и сказал, что его стране требуется пять-восемь лет, чтобы подготовиться к этому.

Ранее немецкий таблоид Bild опубликовал утекший из немецкого минобороны документ, в котором описывается возможный сценарий нападения России на восточные рубежи НАТО осенью 2024 года, в преддверии американских выборов. В ответ на утечку в военном ведомстве сказали, что просчитывать все возможные сценарии — это их работа.

Министр гражданской обороны Швеции заявил, что война может прийти в его страну, а главнокомандующий вооруженными силами призвал шведов готовиться к войне. Как и в Британии, эти предупреждения вызвали противоречивую реакцию в обществе.

Глава вооруженных сил Норвегии между тем заявил, что у Европы есть «два, может, три года», чтобы подготовиться к российскому нападению.

Роб Бауэр, председатель военного комитета НАТО и адмирал королевских ВМС Нидерландов, сказал, что мирные жители Европы должны быть готовы к полномасштабной войне с Россией в ближайшие 20 лет.

«Провокационные заявления — попытка пробудить жителей этих стран и объяснить, что ситуация кардинально изменилась», — говорит Минна Аландер.

Рука об руку с Украиной? В Киеве рассчитывают, что Европа сможет совместить помощь Украине с инвестициями в собственную оборону, говорит Алена Гливко, сотрудница британского аналитического центра Общество Генри Джексона.

«Я очень надеюсь, что эти процессы будут идти рука об руку», — говорит политолог. В общей сложности к октябрю прошлого года Евросоюз (как отдельные страны, так и совместные программы) направил больше 133 млрд евро военной и гуманитарной помощи Украине. Но западные поставки артиллерийских снарядов значительно уменьшились за 2023 год, и это привело к «снарядному голоду» в ВСУ.

У британских вооруженных сил в запасах осталось меньше снарядов, чем Россия тратила за два дня самых напряженных боев в Донбассе, согласно докладу Королевского института оборонных исследований. Производство новых снарядов — и для Украины, и для себя — требует масштабных инвестиций и планирования, к чему многие европейские страны до сих пор не готовы.

«Европе будет очень сложно одновременно поддерживать Украину и наращивать собственный оборонный потенциал», — говорит Аландер из Финского института международных отношений. «Западные лидеры начинают осознавать, что эпоха мира после конца холодной войны была аномалией, а не новой реальностью».

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2058336-v-ozhidanii-bolshoy-voyny-pochemu-evropa-gotovitsya-k-hudshemu/

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