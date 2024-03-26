Обрушение моста в США: что известно на текущий момент (фото, видео)

В американском городе Балтимор произошло обрушение моста в результате столкновения с контейнеровозом. В момент ЧП на мосту находились автомобили и и пешеходы.

По информации CBS, губернатор Мэриленда Уэс Мур объявил чрезвычайное положение.

"Мы благодарны храбрым мужчинам и женщинам, которые прилагают усилия для спасения пострадавших, и молимся за безопасность каждого", - заявил глава штата.

Министр транспорта штата Мэриленд Пол Видефельд сообщил, что в момент обрушения на мосту находились рабочие, ремонтировавшие бетон.

Во данным издания, в момент крушения на автомобильном мосту находились как минимум четыре машины и семь строителей.

По информации агентства, на текущий момент спасены два человека, один в тяжелом состоянии. Также сообщается, что один из спасенных может быть рабочим.

Также стало известно о том, что перед столкновением у судна отключилось электричество. Эту информацию подтвердил CBS News представитель правоохранительных органов.

По данным The New York Times, Федеральное управление гражданской авиации издало приказ о запрете полетов в районе рухнувшего моста, чтобы спасатели могли продолжить поиски выживших с воздуха.

Несколько вертолетов уже несколько часов летают над мостом и его окрестностями. Ведомство также предупредило людей не летать на беспилотниках в этом районе.

Точной информации о жертвах и пострадавших пока нет.

Как пишет ТАСС судно шло под флагом Сингапура, направляясь через Балтимор в Коломбо в Шри-Ланке. Оно принадлежит компании Grace Ocean Private, а за его работу отвечает Synergy Marine Group. То, что Maersk зафрахтовала судно, означает, что на борту находится товар датской компании, а не ее персонал.

Издания публикуют кадры с места событий.

Ранее мы писали, что четырехполосный мост имени Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе (штат Мэриленд, США) обрушился рано утром во вторник после того, как в него врезался большой корабль – контейнеровоз. Транспортное управление штата Мэриленд сообщило, что все движение остановлено.