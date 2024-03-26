Обрушение моста в США: что известно на текущий момент (фото, видео)
Опубликовано:
В американском городе Балтимор произошло обрушение моста в результате столкновения с контейнеровозом. В момент ЧП на мосту находились автомобили и и пешеходы.
По информации CBS, губернатор Мэриленда Уэс Мур объявил чрезвычайное положение.
"Мы благодарны храбрым мужчинам и женщинам, которые прилагают усилия для спасения пострадавших, и молимся за безопасность каждого", - заявил глава штата.
Министр транспорта штата Мэриленд Пол Видефельд сообщил, что в момент обрушения на мосту находились рабочие, ремонтировавшие бетон.
Во данным издания, в момент крушения на автомобильном мосту находились как минимум четыре машины и семь строителей.
По информации агентства, на текущий момент спасены два человека, один в тяжелом состоянии. Также сообщается, что один из спасенных может быть рабочим.
Также стало известно о том, что перед столкновением у судна отключилось электричество. Эту информацию подтвердил CBS News представитель правоохранительных органов.
По данным The New York Times, Федеральное управление гражданской авиации издало приказ о запрете полетов в районе рухнувшего моста, чтобы спасатели могли продолжить поиски выживших с воздуха.
Несколько вертолетов уже несколько часов летают над мостом и его окрестностями. Ведомство также предупредило людей не летать на беспилотниках в этом районе.
Точной информации о жертвах и пострадавших пока нет.
Как пишет ТАСС судно шло под флагом Сингапура, направляясь через Балтимор в Коломбо в Шри-Ланке. Оно принадлежит компании Grace Ocean Private, а за его работу отвечает Synergy Marine Group. То, что Maersk зафрахтовала судно, означает, что на борту находится товар датской компании, а не ее персонал.
Издания публикуют кадры с места событий.
Ранее мы писали, что четырехполосный мост имени Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе (штат Мэриленд, США) обрушился рано утром во вторник после того, как в него врезался большой корабль – контейнеровоз. Транспортное управление штата Мэриленд сообщило, что все движение остановлено.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2073642-obrushenie-mosta-v-ssha-chto-izvestno-na-tekuschiy-moment/