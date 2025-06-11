WP: Администрация Трампа вышлет тысячи мигрантов на военную базу Гуантанамо

Издание Washington Post сообщило, что администрация Дональда Трампа отправит тысячи мигрантов на военную базу Гуантанамо, многим известная как тюрьма для террористов, передает NUR.KZ.

По данным издания, администрация Трампа готовится начать перевод тысяч нелегальных мигрантов на военную базу США в заливе Гуантанамо на Кубе. Ожидается, что перевод начнется уже на этой неделе.

"Рассматриваемые иностранные граждане родом из разных стран. Среди них сотни из дружественных европейских стран, включая Великобританию, Италию, Францию, Германию, Ирландию, Бельгию, Нидерланды, Литву, Польшу, Турцию и Украину, а также из других частей света, включая многих с Гаити", - сообщили источники изданию.

Чиновники поделились планами с The Washington Post, включая некоторые документы, на условиях анонимности, поскольку вопрос считается крайне деликатным. Также сообщается, что США вряд ли проинформируют правительства стран происхождения иностранцев о предстоящих переводах на военный объект.

"Подготовка включает медицинское обследование 9 тыс. человек, чтобы определить, достаточно ли они здоровы для отправки в Гуантанамо - печально известную своей историей тюрьму для подозреваемых в терроризме и других лиц, захваченных на полях сражений после 11 сентября", - добавили источники.

Пока не ясно, смогут ли там разместиться 9 тыс. новых заключенных. Однако чиновники администрации Трампа говорят, что этот план необходим из-за необходимости освободить места во внутренних местах содержания под стражей, которые стали переполненными на фоне обещания президента Дональда Трампа осуществить самую масштабную депортацию нелегальных мигрантов в истории Америки.

Министерство внутренней безопасности отказало изданию в комментарии, Белый дом также не предоставил комментариев. А чиновник из министерства обороны заявил, что "текущие миссии на военно-морской базе Гуантанамо остаются неизменными" а будущие миссии комментировать не стал.

Напомним, в январе этого года Трамп поручил принять меры для расширения деятельности Центра по работе с мигрантами в тюрьме на территории военно-морской базы США в заливе Гуантанамо.

Также Трамп дал поручение подготовить на территории Гуантанамо 30 тыс. мест для нелегальных мигрантов.

А в начале февраля администрация президента США Дональда Трампа начала отправлять нелегальных мигрантов в центр задержаний на американской военной базе Гуантанамо на Кубе.

Кроме того, Минюст США проинструктировал федеральных прокуроров открывать уголовные дела на должностных лиц тех городов и штатов, которые отказываются содействовать усилиям новой администрации Дональда Трампа по борьбе с нелегальными иммигрантами.

Позже иммиграционная и таможенная полиция США опубликовала список стран, граждане которых нелегально находятся на территории США и подлежат депортации. В нем оказалось больше 300 казахстанцев.