Гуманитарный фонд Газы приостановил раздачу помощи после гибели палестинцев; Израиль нанес новые удары по сектору

Израильско-американский Гуманитарный фонд Газы, созданный для распределения помощи жителям палестинского анклава, решил на сутки прекратить раздачу продовольствия, чтобы реорганизовать работу; рядом с его объектами уже несколько дней гибнут люди. Тем временем, по данным медиков и очевидцев, по меньшей мере 12 палестинцев были убиты и несколько человек получили ранения в результате израильского авиаудара по школе в западной части города Хан-Юнис на юге сектора Газа.

Как говорят очевидцы, израильский беспилотник ударил по двум палаткам, в которых находились десятки перемещенных лиц, в том числе женщины и дети, бежавшие из районов к востоку от Хан-Юниса.

Местные журналисты и активисты заявили, что школа недавно приняла сотни перемещенных жителей из района аль-Амаль в центре Хан-Юниса после того, как израильские самолеты сбросили листовки с призывом к жителям покинуть этот район.

Израильская армия пока не комментировала сообщения об ударе по школе.

Раздача помощи приостановлена после гибели людей

Гуманитарный фонд Газы (GHF) сообщил, что в среду закроет свои объекты для «обновления, реорганизации и повышения эффективности».

В своем заявлении организация сообщает, что обратилась к израильским военным с просьбой «регулировать движение пешеходов» вблизи границ военной зоны, чтобы снизить риск «путаницы или эскалации».

GHF сообщил, что намерен разработать более четкие инструкции для палестинцев и улучшить подготовку своего персонала. «Нашим главным приоритетом остается обеспечение безопасности и достоинства гражданских лиц, получающих помощь», — говорится в заявлении.

Ранее израильские военные предупредили, что в среду дороги, ведущие к объектам GHF, будут считаться «зонами боевых действий».

В отдельном сообщении Армия обороны Израиля заявила, что людям будет запрещено входить в центры распределения помощи и передвигаться по дорогам, ведущим к ним.

Накануне подконтрольное движению ХАМАС Управление гражданской обороны Газы сообщило, что израильские войска обстреляли территории около центра распределения помощи, в результате чего погибли по меньшей мере 27 палестинцев.

ЦАХАЛ заявил, что военные открыли огонь, когда обнаружили подозрительных лиц, которые двигались в их направлении, «отклоняясь от установленных маршрутов доступа».

Это уже третий за последние дни инцидент рядом с центром GHF, закончившийся гибелью людей.

Израиль заявляет, что производил только предупредительные выстрелы в сторону отдельных лиц, но расследует свидетельства очевидцев о том, что военные открыли огонь по толпе.

В самом фонде настаивают на том, что в его распределительных центрах никто не был убит или ранен, и обвиняет ХАМАС в распространении лжи.

Однако фонд признал, что не контролирует активную зону боевых действий за пределами своих периметров. Теперь он заявляет, что приостановит деятельность на один день для проведения ремонтных работ и реорганизации в связи с большим числом людей, пытающихся получить помощь.

Би-би-си отвергает заявление Белого дома

Ситуацию вокруг пунктов распределения помощи упомянула пресс-секретарь Белого дома Каролайн Ливитт. Во вторник в ходе пресс-конференции она обвинила Би-би-си в том, что корпорация «поверила ХАМАС на слово», когда сообщала о числе людей, убитых в воскресенье во время стрельбы около центра распределения гуманитарной помощи в Газе, и позже удалила свое сообщение.

«Утверждения о том, что Би-би-си удалила свою публикацию после того, как изучила кадры [c места происшествия], совершенно не соответствуют действительности. Мы ничего не удаляли и настаиваем на достоверности наших публикаций», — ответила Би-би-си.

Ливитт также раскритиковала Би-би-си за то, что она поменяла число пострадавших в заголовке своей публикации. Однако корпорация заявила, что материал обновлялся новыми данными по мере их поступления и это «совершенно нормальная практика при освещении любых быстро развивающихся событий».

Число убитых «каждый раз указывалось с четкой ссылкой на источник: от первых данных о 15 [жертвах], предоставленных медиками, до сведений о 31 убитом от министерства под контролем ХАМАС до окончательного заявления Красного Креста о „по меньшей мере 21" погибшем в его полевом госпитале», — заявила Би-би-си.

Спорные методы

С начала работы Гуманитарного фонда Газы на минувшей неделе его деятельность подвергалась критике.

За день до начала работы фонда его исполнительный директор подал в отставку. ООН и многие гуманитарные организации отказались сотрудничать с GHF, заявив, что планы фонда противоречат гуманитарным принципам и могут предполагать «использование помощи в качестве оружия».

Представители ООН считают, что работа GHF ставит под угрозу жизнь мирных жителей и служит военным целям Израиля.

Как отмечает корреспондент Би-би-си Том Бэйтман, GHF накануне обвинил международные СМИ в распространении лжи и «откровенных выдумок» о гибели людей на его объектах. Эти обвинения не соответствуют действительности, поскольку в публикациях прессы четко указывалось, что палестинцы были убиты, когда направлялись к центрам GHF.

Так же как израильские и американские официальные лица, в своих публичных заявлениях фонд говорит только о гибели и ранениях «на территории или вблизи» своих объектов.

Некоторые аналитики рассматривают этот проект как часть более широкой операции Израиля, цель которой — уморить голодом ХАМАС и связанных с группировкой людей.

GHF отрицает, что преследует какие-либо политические или военные цели, и заявляет о своей независимости. В фонде сообщили, что накануне распределили содержимое 21 грузовика с продовольствием, при этом во время последнего перемирия ООН доставляла около 600 грузовиков в день.

Однако представитель ЮНИСЕФ в Газе Джеймс Элдер в интервью Би-би-си сказал, что GHF лишь делает вид, что оказывает помощь.

«Нам действительно не хватает крупных организаций, которые доставляли бы 500-600 грузовиков в день. Вместо этого речь идет о 500-600 коробках в день, которые поступают отдельным людям», — сказал он.

Израиль заявляет, что новая система распределения помощи необходима, потому что ХАМАС крал продовольствие, предназначенное для жителей Газы.

Группировка всегда отрицала эти обвинения, а администрация предыдущего президента США Джо Байдена заявляла, что даже если это и так, масштабы краж гуманитарной помощи не были столь велики, чтобы оправдать прекращение поставок ООН в Газу.

Совет Безопасности ООН планирует вечером в среду проголосовать по резолюции, призывающей к прекращению огня, обеспечению беспрепятственного доступа гуманитарной помощи в сектор Газа и немедленному и безусловному освобождению заложников.

Последнее голосование по этому вопросу прошло в ноябре, тогда США заблокировали проект резолюции, призывающий к прекращению боевых действий.

Как работает GHF и что известно о его создании

Модель ООН предполагает доставку гуманитарной помощи в в 400 точек по всей территории сектора Газа. Но GHF работает по другому принципу: он создает крупные центры распределения, куда палестинцы должны добираться самостоятельно.

Израильская армия расчистила для них несколько зон с усиленными мерами безопасности на окраинах Газы.

Базы фонда охраняют израильские военные и вооруженные американские охранники, организацию возглавляет бывший сотрудник гуманитарной службы правительства США Джон Акри. Первый исполнительный директор фонда Джейк Вуд ушел в отставку на этапе создания проекта, заявив, что фонд нарушает важнейшие гуманитарные принципы независимости и нейтралитета.

Организация отказывается раскрывать источники своего финансирования, заявляя, что соблюдение конфиденциальности доноров соответствует практике других зарегистрированных некоммерческих организаций в США. Джон Акри до сих пор отказывается давать интервью, его пресс-секретарь также еще ни разу не общался с прессой.

ООН распределяет помощь на основе реестра населения, поэтому все жители гарантированно должны получать продовольствие. В новых распределительных центрах GHF этого не происходит.

Видео, опубликованное GHF, показывает, что коробки с едой складываются штабелями, и палестинцы берут все, что могут унести.

Это означает, что они начинают собираться вскоре после полуночи, чтобы занять место в первых рядах, и бросаются к запасам еды, когда пункт помощи открывается утром.

В образовавшейся давке получить еду удается не всем, хуже всего приходится больным и пожилым людям.