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Мощное извержение вулкана Этна и бегство туристов от пепла попало на видео в Италии

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Извержение вулкана Этна
Извержение вулкана Этна. Кадр из видео: x.com/accuweather

Накануне в Италии произошло мощное извержение вулкана Этна, самого высокого и активного вулкана в Европе. В Сети появились кадры бегства туристов с вулкана, передает NUR.KZ со ссылкой на CNN.

На кадрах, размещенных в социальных сетях, видны длинные очереди людей, спешащих спуститься с холма, где произошло извержение вулкана. Как сообщил телеканалу владелец одной из туристических компаний, во время извержения на сицилийском вулкане находилось около 40 человек.

По словам очевидцев, опубликовавших кадры в социальных сетях, извержение началось еще ночью, взрывы и грохот от него были слышны даже в Таормине и Катании, которые находятся на расстоянии около 50 и 40 километров.

В Агентстве гражданской обороны Сицилии сообщили, что все туристы и гиды, находившиеся на вулкане во время его извержения, были благополучно эвакуированы.

Извержение прекратилось поздно вечером, все три потока лавы "сейчас остывают". Отдельные выбросы пепла рассеялись вблизи вершины вулкана, а толчки снизились "до низких значений", сообщили в обсерватории Национального института геофизики и вулканологии.

По данным обсерватории, хотя Этна является одним из самых активных вулканов в мире, извержений такой силы не было с 2014 года.

Глава Сицилийского региона Ренато Скифани заявил, что на данный момент никакой опасности для населения нет, но рекомендовал туристам предпринять "максимальные меры предосторожности" и избегать посещения вершины вулкана до дальнейшего уведомления.

По данным Британской энциклопедии, вулкан Этна - это действующий вулкан на восточном побережье Сицилии, а также самый высокий действующий вулкан в Европе.

Его максимальная высота составляет около 3320 метров. Она варьируется, увеличиваясь в результате отложений во время извержений и уменьшаясь в результате периодического обрушения края кратера.

В 1865 году вершина вулкана была примерно на 52 метра выше, чем в начале XXI века.

Этна занимает площадь около 1600 квадратных километров, а окружность основания составляет около 150 километров.

В последний раз об извержении вулкана Этна сообщалось летом прошло года. Тогда его активность сказалась на работе аэропортов и привела к задержке рейсов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2251635-izverzhenie-vulkana-etna-nachalos-v-italii-video/