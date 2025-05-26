"С этим теперь покончено": программу воссоединения семей мигрантов хотят закрыть в Германии

В ближайшие дни в Германии могут принять решение о приостановке воссоединения семей беженцев, не получивших законное право на убежище, передает NUR.KZ со ссылкой на Bild.

По данным издания, министр внутренних дел страны Александр Добриндт заявил, что 28 мая кабинет министров, вероятно, примет решение о приостановке воссоединения семей беженцев, не получивших законное право на убежище в ФРГ, на два года.

"Воссоединение семей для лиц с субсидиарной защитой приостанавливается. До сих пор тысяча человек в месяц могла переезжать в Германию (в соответствии с правом на воссоединение семей - прим. Bild). С этим теперь покончено", - сказал Добриндт в интервью изданию.

Министр также дал понять, что это решение - часть серьезных перемен. По данным издания, с 2018 года переехать в Германию могли близкие родственники "лиц с субсидиарной защитой", то есть супруги и несовершеннолетние дети людей, которые не получили статус беженца, но которых тем не менее нельзя депортировать в их страны по гуманитарным соображениям.

По решению правительства, в соответствии с этим правом, до 1000 человек в месяц могли переезжать в ФРГ. Родственники мигрантов, получивших положительное решение по заявлению на предоставление убежища, смогут переезжать в ФРГ по прежним правилам. Предполагается также, что в особо тяжелых случаях Германия будет делать исключения и для лиц с субсидиарной защитой.

Приостановка воссоединения, по замыслу министерства, позволит сэкономить около 4 млн евро в год на интеграционных курсах для мигрантов.

Ранее мы писали, что новый канцлер Германии Фридрих Мерц еще до своего избрания пообещал закрыть границы страны для всех нелегальных мигрантов, включая тех, кто имеет основания претендовать на политическое убежище.

Мерц заявил, что в свой первый день на посту канцлера он даст указание Министерству внутренних дел взять под постоянный контроль границы Германии.

"Мы видим перед собой последствия 10-летнего беспорядочного предоставления убежища и нашей иммиграционной политики", - сказал он.

А в начале этого месяца Фридрих Мерц в ходе второго голосования в Бундестаге был избран канцлером Германии - во время первой попытки ему не хватило голосов.