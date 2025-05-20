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Россияне считают главными врагами не Украину и США, показал опрос

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Москва, Красная площадь
Москва, Красная площадь. Иллюстративное фото: Frant Faint / Getty Images

Доля граждан России, считающих Украину враждебным государством, снизилась до минимума с 2014 года, передает NUR.KZ со ссылкой на Deutsche Welle.

Издание публикует данные отчета Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Опрос был проведен ВЦИОМ в апреле 2025 года.

Украину в числе стран, с которыми у РФ "сложились наиболее напряженные, враждебные отношения", назвали 38% респондентов. В 2014 году, когда Россия аннексировала Крым и начала военные действия на востоке Украины, этот показатель составлял 32%, в 2018-м - 39%, в 2019-м - 53%, в 2022-м - 43%, говорится в документе. Тем самым в настоящее время Украина, согласно итогам опроса, находится на четвертом месте в списке "наиболее враждебных" для России стран. Три года назад она занимала второе место после США.

В свою очередь США, которые за последние 11 лет считали враждебными 67-76% россиян, в настоящее время занимают лишь пятое месте с результатом 27 процентов.

Тремя главными врагами россияне сейчас считают Францию (48 процентов опрошенных), Великобританию (42 процента) и Германию (41 процент).

В первую десятку вошли также Польша (26 процентов), Латвия, Литва, государства Балтии в целом и "страны ЕС/Европа" (все из них - по 9 процентов), отмечается далее.Соответствующий вопрос был открытым, респондентам предлагалось самим дать не более пяти ответов.

На вопрос о "наиболее дружественных" России странах больше всего респондентов назвали Китай (65 процентов), Беларусь (41 процент), Индию и КНДР (по 26 процентов), а также Иран (16 процентов) и Казахстан (11 процентов).

В 2022 году Северную Корею считали дружественной лишь 4 процента опрошенных россиян, в 2019-м - 1 процент. Иран в том же списке назвали 10 процентов респондентов в 2022 году и 3 процента - в 2019-м.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2246670-rossiyane-schitayut-glavnymi-vragami-ne-ukrainu-i-ssha-pokazal-opros/