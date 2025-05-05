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Премьер Румынии уходит в отставку на фоне успеха националистов на выборах президента

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Марчел Чолаку
Марчел Чолаку. Фото: Vincenzo Nuzzolese/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку объявил, что уходит в отставку, а его Социал-демократическая партия выходит из правящей коалиции на фоне результатов первого тура повторных выборов в стране, которые выиграл националист Джордже Симион.

Во втором туре лидер «Альянса за объединение румын» будет бороться за пост президента с мэром Бухареста, центристом Никушором Даном.

По итогам первого тура кандидат от правящей коалиции Крин Антонеску занял третье место.

Социал-демократы сформировали проевропейское коалиционное правительство с Национал-либеральной партией и Демократическим союзом венгров Румынии после парламентских выборов, которые прошли 1 декабря прошлого года.

«Учитывая, что эта коалиция не выполнила свою задачу и, следовательно, не заслуживает доверия после голосования в Румынии, я предложу своим коллегам, чтобы Социал-демократическая партия вышла из этой коалиции. Если мои коллеги проголосуют за выход, я, естественно, уйду с поста премьер-министра», — сказал румынский премьер перед заседанием своей партии, после которого объявил об отставке.

Ожидается, что Чолаку подаст заявление об отставке исполняющему обязанности президента Румынии Илие Боложану, который назначит временного премьера.

В первом туре выборов президента Румынии в ноябре прошлого года неожиданно победил пророссийский кандидат Кэлин Джорджеску.

Марчел Чолаку, который считался фаворитом гонки, тогда занял второе место.

Результаты первого тура были отменены на основании подозрений о вмешательстве иностранных государств, в том числе России.

Румынская разведка заявляла, что страна является объектом гибридных действий России, включая кибератаки, утечки информации и диверсии.

Джорджеску на повторные выборы допущен не был. Верховный суд страны отклонил его апелляцию.

Победивший в ходе первого тура повторного голосования Джордже Симион заявлял, что в случае успеха во втором туре может привести во власть Кэлина Джорджеску.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2242281-premer-rumynii-uhodit-v-otstavku-na-fone-uspeha-nacionalistov-na-vyborah-prezidenta/

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