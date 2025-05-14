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Уголовную ответственность за лайки в соцсетях отменили в Таджикистане

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Лайки в соцсетях
Лайки. Иллюстративное фото: Oscar Wong/Getty Images

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон внес дополнения в уголовный кодекс страны - теперь отменена ответственность за лайки в соцсетях, передает Sputnik Таджикистан.

Сообщается, что документ о внесении дополнений в УК Таджикистана и регламентирует отмену уголовной ответственности за размещение лайков или иных знаков (эмодзи) в социальных сетях.

Подчеркивается, что Рахмон ранее уже критиковал практику арестов за лайки.

Выступал против тенденции, когда правоохранители безосновательно возбуждали уголовные дела против людей, поставивших реакции на посты и ролики в соцсетях.

Сообщается, что в настоящее время за подобные нарушения в стране наказаны 1507 человек.

Напомним, еще в прошлом году в одном из своих выступлений президент Таджикистана Эмомали Рахмон высказался о необходимости прекратить практику возбуждения уголовных дел за лайки в соцсетях.

"В последнее время органы считают за доказательства тот факт, что некоторые граждане в социальных сетях ставят лайки на распространяемые материалы и видеоролики, вследствие чего испытывают огромные затруднения.

Иными словами, некоторые органы безосновательно возбуждают против них уголовные дела, этим действиям необходимо положить конец", - заявил тогда Рахмон.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2244849-ugolovnuyu-otvetstvennost-za-layki-v-socsetyah-otmenili-v-tadzhikistane/