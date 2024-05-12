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На "Евровидении-2024" победила Швейцария, Украина заняла третье место

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Nemo
Nemo. Фото: Tobias Schwarz/AFP via Getty Images

В шведском Мальме состоялся финал музыкального конкурса «Евровидение-2024». Швейцарский исполнитель Nemo с песней «The Code» занял первое место. Второе место получила Хорватия, на третьем Украина.

Франция — четвертая. Израильская певица Эден Голан — на пятом месте. Далее следуют Ирландия, Италия, Армения, Швеция, Португалия, Греция, Германия, Люксембург, Литва, Кипр, Латвия и так далее. Британец Олли Александер оказалась на 18-м месте из 25.

Победа 24-летнего рэпера Nemo (Немо Меттлер), определяющего себя как небинарную персону, стала важным моментом для ЛГБТ-сообщества, которое долгое время считало «Евровидение» своего рода убежищем и местом, где принимают разнообразие и разные способы существования, комментирует музыкальный обозреватель Би-би-си Марк Сэвидж.

Выигравшая на конкурсе песня «The Code» — гибрид оперы и хип-хопа — рассказывает об опыте принятия собственной идентичности и небинарности. Nemo — первый небинарный артист, победивший на «Евровидении».

Второе место занял исполнитель Baby Lasagna (Марко Пуришич) из Хорватии, а Украину на конкурсе представлял дуэт исполнительниц Alyona Alyona & Jerry Heil (Яна Шемаева и Алена Савраненко) с песней «Teresa & Maria».

Наивысшие 12 баллов им поставило жюри в Чехии и Молдовы, по 10 баллов они получили от Эстонии, Франции и Польши, отмечает «Интерфакс-Украина». После зрительского голосования страна переместилась с пятого на третье место.

В пятницу вечером, когда до финального шоу оставалось меньше суток, стало известно, что один из претендентов на победу, представитель Нидерландов Йост Кляйн, участия в нем принимать не будет. Как заявили организаторы конкурса, певец был дисквалифицирован «за неподобающее поведение» — после некоего «инцидента за кулисами».

Сам Кляйн заявил, что шокирован этим решением и считает наказание совершенно несоразмерным проступку. Детали того, что именно за инцидент произошел за кулисами в пятницу, выясняет шведская полиция.

В отсутствие нидерландского фаворита у букмекеров в тройке основных претендентов были как раз Швейцария, Хорватия и Израиль.

Конкурс в этом году был омрачен протестами по поводу участия Израиля на фоне продолжающейся войны с ХАМАС. В Мальмё на юге Швеции живет одна из крупнейших общин палестинской диаспоры в стране.

Демонстрации с требованием снять Израиль с конкурса по примеру России, исключенной в 2022 году, продолжались до субботы. Организаторы проводили усиленный досмотр зрителей, направленный в первую очередь на то, чтобы не подпускать близко к арене протестующих, пишет AFP.

Хотя у представительницы Израиля, выросшей в России Эден Голан, тоже были все шансы до финала не добраться.

Представители нескольких стран-участниц конкурса призвали лишить Израиля права выступления в знак протеста против гуманитарного кризиса из-за идущей уже более полугода операции израильской армии в секторе Газа.

К ней даже пришлось приставить вооруженную охрану. Демонстранты пикетировали полуфинал с участием Голан в четверг и освистали ее финальное выступление в субботу.

Посетители финального выступления в этот раз должны были отменить полувековой юбилей исторической победы на конкурсе 1974 года шведской группы ABBA, чья композицию Waterloo доверили исполнить победителям «Евровидения» прошлых лет.

За прошедшие с тех пор пять десятилетий конкурс изменился почти до неузнаваемости. Тогда в «Евровидении» принимали участие представители всего 17 стран, причем все — в сопровождении живого оркестра.

В этом году конкурсная комиссия приняла музыкальные заявки из 37 стран, до финала добрались 25

Среди претендентов на победу были композиции, написанные в стиле хэви-метал, хардкор-техно, привычный гламурный европоп, а из Норвегии и вовсе привезли древнюю народную сказку о ребенке-оборотне, который превращается в волка и убивает свою мачеху.

Музыкальный обозреватель Би-би-си в этом году советовал обратить особое внимание также на представителей Ирландии, Франции и Эстонии.

В Великобритании полуфиналы и финал «Евровидения» транслируются по Би-би-си и входят в число наиболее популярных развлекательных шоу. Ожидалось, что финал будут смотреть почти 11 млн британцев.

Россия не участвует в конкурсе Евровидения с февраля 2022 года: после начала полномасштабного вторжения в Украину Европейский вещательный союз отстранил ее, а вслед за этим российские вещатели вышли из организации.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2099003-na-evrovidenii-2024-pobedila-shveycariya-ukraina-zanyala-trete-mesto/

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