Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Рабочая партия Курдистана, признанная террористической в Турции, объявила о самороспуске

Опубликовано:

Курды
Курды. Фото: NurPhoto/Getty Images

"Рабочая партия Курдистана" (РПК), признанная террористической организацией в Турции, объявила о самороспуске, передает агентство Rudaw - перевод публикуют РБК.

"Мы полностью уверены, что наш народ лучше, чем кто-либо другой, поймет решение о роспуске РПК и прекращении вооруженного метода борьбы и возьмет на себя ответственность за построение демократического общества", - говорится в цитируемом сообщении партии.

Съезд РПК состоялся 5-7 мая, по его итогам и было принято нынешнее решение. В мероприятии, которое проводилось одновременно в двух разных местах в целях безопасности, принимали участие 232 делегата.

Напомним, в начале этого года вооруженные силы Турции были приведены в боевую готовность из-за возможной операции в Сирии против боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК).

Позднее, в начале марта, Русская служба Би-би-си писала, что Рабочая партия Курдистана (РПК) объявила о прекращении огня в конфликте с Турцией, после того как находящийся в тюрьме лидер партии Абдулла Оджалан призвал своих соратников сложить оружие и самораспуститься.

Рассказывая об истории конфликта, Русская служба Би-би-си сообщила - в своем призыве к РПК сложить оружие Оджалан написал, что их движение было создано прежде всего потому, что они не видели других, более умеренных способов борьбы за курдскую идентичность.

Курды составляют примерно 20% от 85-миллионного населения Турции, но на протяжении долгих лет вплоть до 1990-х годов их права ущемлялись. Турецкие власти отказывались признавать курдов как отдельный этнос, называя их "горными турками". Изучение и использование родного языка было сильно ограничено.

Рабочая партия Курдистана была создана в 1970-х годах как радикальная сила с революционной повесткой.

Активную повстанческую деятельность РПК начала проводить к середине 1980-х, объявив своей главной целью создание независимого курдского государства.

Она признана террористической организацией в Турции, ЕС, Великобритании и США.

За десятилетия конфликта между РПК и турецким государством погибли больше 40 тысяч человек. Районы, населенные преимущественно курдами, остаются самыми бедными в стране.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2244099-rabochaya-partiya-kurdistana-priznannaya-terroristicheskoy-v-turcii-obyavila-o-samorospuske/