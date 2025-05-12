Рабочая партия Курдистана, признанная террористической в Турции, объявила о самороспуске

"Рабочая партия Курдистана" (РПК), признанная террористической организацией в Турции, объявила о самороспуске, передает агентство Rudaw - перевод публикуют РБК.

"Мы полностью уверены, что наш народ лучше, чем кто-либо другой, поймет решение о роспуске РПК и прекращении вооруженного метода борьбы и возьмет на себя ответственность за построение демократического общества", - говорится в цитируемом сообщении партии.

Съезд РПК состоялся 5-7 мая, по его итогам и было принято нынешнее решение. В мероприятии, которое проводилось одновременно в двух разных местах в целях безопасности, принимали участие 232 делегата.

Напомним, в начале этого года вооруженные силы Турции были приведены в боевую готовность из-за возможной операции в Сирии против боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК).

Позднее, в начале марта, Русская служба Би-би-си писала, что Рабочая партия Курдистана (РПК) объявила о прекращении огня в конфликте с Турцией, после того как находящийся в тюрьме лидер партии Абдулла Оджалан призвал своих соратников сложить оружие и самораспуститься.

Рассказывая об истории конфликта, Русская служба Би-би-си сообщила - в своем призыве к РПК сложить оружие Оджалан написал, что их движение было создано прежде всего потому, что они не видели других, более умеренных способов борьбы за курдскую идентичность.

Курды составляют примерно 20% от 85-миллионного населения Турции, но на протяжении долгих лет вплоть до 1990-х годов их права ущемлялись. Турецкие власти отказывались признавать курдов как отдельный этнос, называя их "горными турками". Изучение и использование родного языка было сильно ограничено.

Рабочая партия Курдистана была создана в 1970-х годах как радикальная сила с революционной повесткой.

Активную повстанческую деятельность РПК начала проводить к середине 1980-х, объявив своей главной целью создание независимого курдского государства.

Она признана террористической организацией в Турции, ЕС, Великобритании и США.

За десятилетия конфликта между РПК и турецким государством погибли больше 40 тысяч человек. Районы, населенные преимущественно курдами, остаются самыми бедными в стране.