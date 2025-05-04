"Думаю об этом постоянно": Путин ответил на вопрос о своем приемнике

Президент России Владимир Путин в ходе интервью ответил на вопрос о своем возможном приемнике, передает NUR.KZ. По его словам, у жителей России должен быть выбор.

Телеканал "Россия" опубликовал документальный фильм, который включает в себя интервью с Владимиром Путиным. Во время интервью журналист поднял вопрос о приемнике Путина.

"В конечном счете выбор за людьми, за избирателями. Шансы сделать что-то по-серьезному вряд ли будут у человека, за которым не стоит доверие народа. Это принципиальный абсолютно вопрос.

Поэтому когда я думаю об этом, а я думаю об этом постоянно, конечно, я думаю о том, что должен появиться человек, а лучше несколько человек, чтобы у людей выбор, который смог бы добиться этого доверия со стороны граждан страны", - сказал Путин.

Он также добавил, что наблюдает за потенциалом каждого претендента.

В прошлом Владимир Путин неоднократно отвечал на вопрос о своем приемнике. Несколько лет назад в интервью CNBC дна из тем коснулась преемственности власти в России.

До этого Владимир Путин заявлял о том, что экс-президент Борис Ельцин не передавал ему власть напрямую.

Также Путин ответил на вопрос о своем возможном преемнике во время прямой линии с населением.