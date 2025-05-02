Автомобиль въехал в толпу в Германии. Пострадали люди (видео)
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В немецком Штутгарте автомобиль въехал в толпу - пострадали люди. Водитель внедорожника Mercedes Gelandewagen был задержан. Стражи порядка разбираются в произошедшем.
Информацию об инциденте опубликовали в официальном профиле полиции Штутгарта в соцсети Х.
Сообщается о пострадавших, однако конкретное количество стражи порядка не указали.
Как пишет РИА Новости со ссылкой на местыне СМИ, выяснилось, что в толпу въехал внедорожник Mercedes Gelandewagen. Водителя удалось задержать.
Также появилась информация, что среди пострадавших может быть женщина с коляской.
На момент написания статьи немецкие СМИ сообщили о то, что в результате наезда пострадали восемь человек. Трое получили тяжелые травмы.
По информации РБК, инцидент произошел возле трамвайной остановки, место аварии оцеплено.
Напомним, на прошлой неделе в Ванкувере автомобиль въехал в толпу во время уличного праздника, организованного филиппинской общиной. Городская полиция заявила, что девять человек погибли. Водитель задержан.
Стражи порядка Ванкувера опубликовали в соцсети Х сведения о наезде на толпу.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2241582-avtomobil-vehal-v-tolpu-v-germanii-postradali-lyudi-video/