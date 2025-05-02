Автомобиль въехал в толпу в Германии. Пострадали люди (видео)

В немецком Штутгарте автомобиль въехал в толпу - пострадали люди. Водитель внедорожника Mercedes Gelandewagen был задержан. Стражи порядка разбираются в произошедшем.

Информацию об инциденте опубликовали в официальном профиле полиции Штутгарта в соцсети Х.

Сообщается о пострадавших, однако конкретное количество стражи порядка не указали.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на местыне СМИ, выяснилось, что в толпу въехал внедорожник Mercedes Gelandewagen. Водителя удалось задержать.

Также появилась информация, что среди пострадавших может быть женщина с коляской.

На момент написания статьи немецкие СМИ сообщили о то, что в результате наезда пострадали восемь человек. Трое получили тяжелые травмы.

По информации РБК, инцидент произошел возле трамвайной остановки, место аварии оцеплено.

Напомним, на прошлой неделе в Ванкувере автомобиль въехал в толпу во время уличного праздника, организованного филиппинской общиной. Городская полиция заявила, что девять человек погибли. Водитель задержан.

Стражи порядка Ванкувера опубликовали в соцсети Х сведения о наезде на толпу.