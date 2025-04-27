Автомобиль въехал в толпу в Канаде, девять человек погибли. Что известно

В Ванкувере вечером в субботу автомобиль въехал в толпу во время уличного праздника, организованного филиппинской общиной. Городская полиция заявила, что девять человек погибли. Водитель задержан.

Филиппинская община отмечала один из важнейших праздников — день Лапу-Лапу, борца с колонизаторами, жившего в XVI веке, когда около 8 вечера по местному времени в людей врезался внедорожник черного цвета.

В полиции Ванкувера заявили, что не считают произошедшее террористическим актом. «На данный момент мы можем подтвердить, что девять человек погибли», — заявили правоохранители.

Ранее канадское издание Global News сообщило со ссылкой на источники, что погибли как минимум 8 человек (в том числе один ребенок), пострадали.

Йосеб Варде, совладелец фудтрака Bao Buns, находился на месте происшествия и рассказал программе Weekend на BBC World Service, что когда последнее выступление на фестивале закончилось, автомобиль на большой скорости проехал по узкой улице, вдоль которой стояли фудтраки, в том числе и его, — «совершенно прямо, сквозь толпу».

Йосеб говорит, что машина ехала со скоростью около 100 км/ч.

По его словам, водитель остановился, попытался убежать, но, насколько он понял, был пойман людьми, находившимися поблизости.

«Я думаю, он хотел нанести максимальный урон, — говорит Варде, добавляя, что погибли несколько его клиентов. — Я видел тела под фудтраками, как мужья кричали, ищя своих жён или детей — это было просто ужасно».

В программе праздника был парад, показ фильма, танцы и концерт с участием члена группы Black Eyed Peas. Как пишет Global News, инцидент произошел сразу после выступления музыкантов.

Журналист Крис Пангилинан, приехавший в Ванкувер на праздник, рассказал каналу CBC, что работники уже сворачивали сцену и убрали барьер для машин (часть улицы была сделана пешеходной зоной на время фестиваля). Они помогали автомобилям аккуратно проехать, минуя людей, когда одна машина внезапно ускорилась и сбила человека.

«Это было похоже на зону военных действий», — добавил он.

Водитель машины — 30-летний мужчина из Ванкувера — был задержан на месте происшествия.

В Канаде в понедельник пройдут парламентские выборы (досрочное голосование уже началось). Лидер социал-демократической Новой демократической партии Джагмит Сингх был на празднике незадолго до инцидента.

«Это так ужасно, я даже не знаю, что сказать, — приводит телеканал CTV News слова политика. — Я только что был там, и я вижу перед собой лица улыбающихся и танцующих детей».

Другие канадские политики тоже выразили свои соболезнования филиппинской общине. Среди них премьер-министр Марк Карни, лидер Консервативной партии Пьер Пуальевр, премьер Британской Колумбии Дэвид Эби и мэр Ванкувера Кен Сим.