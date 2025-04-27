Погибшие и множество пострадавших: машина въехала в толпу на фестивале в Канаде

В Ванкувере машина въехала в толпу на фестивале - погибли и пострадали люди. Информацию о произошедшем сообщила полиция города, передает NUR.KZ.

Стражи порядка Ванкувера опубликовали в соцсети Х сведения о наезде на толпу.

"Несколько человек погибли, многие получили ранения в результате наезда на толпу во время фестиваля", - сообщили в полиции.

По информации стражей порядка, водитель задержан. Дополнительную информацию пообещали предоставить по мере расследования инцидента.

Мэр Ванкувера Кен Сим написал в соцсети X, что шокирован произошедшим.

"Я потрясен и глубоко опечален ужасным инцидентом на сегодняшнем мероприятии Lapu Lapu Day. Мы постараемся предоставить больше информации как можно скорее", - сообщил глава города

Как передает CBC, мероприятие было посвящено дню Лапу-Лапу — празднику, который ежегодно отмечается на Филиппинах 27 апреля.