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Погибшие и множество пострадавших: машина въехала в толпу на фестивале в Канаде

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Место трагедии
Место трагедии. Фото: x.com/sentdefender

В Ванкувере машина въехала в толпу на фестивале - погибли и пострадали люди. Информацию о произошедшем сообщила полиция города, передает NUR.KZ.

Стражи порядка Ванкувера опубликовали в соцсети Х сведения о наезде на толпу.

"Несколько человек погибли, многие получили ранения в результате наезда на толпу во время фестиваля", - сообщили в полиции.

По информации стражей порядка, водитель задержан. Дополнительную информацию пообещали предоставить по мере расследования инцидента.

Мэр Ванкувера Кен Сим написал в соцсети X, что шокирован произошедшим.

"Я потрясен и глубоко опечален ужасным инцидентом на сегодняшнем мероприятии Lapu Lapu Day. Мы постараемся предоставить больше информации как можно скорее", - сообщил глава города

Как передает CBC, мероприятие было посвящено дню Лапу-Лапу — празднику, который ежегодно отмечается на Филиппинах 27 апреля.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2239779-mashina-vehala-v-tolpu-na-festivale-v-kanade/