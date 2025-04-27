Погибшие и множество пострадавших: машина въехала в толпу на фестивале в Канаде
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В Ванкувере машина въехала в толпу на фестивале - погибли и пострадали люди. Информацию о произошедшем сообщила полиция города, передает NUR.KZ.
Стражи порядка Ванкувера опубликовали в соцсети Х сведения о наезде на толпу.
"Несколько человек погибли, многие получили ранения в результате наезда на толпу во время фестиваля", - сообщили в полиции.
По информации стражей порядка, водитель задержан. Дополнительную информацию пообещали предоставить по мере расследования инцидента.
Мэр Ванкувера Кен Сим написал в соцсети X, что шокирован произошедшим.
"Я потрясен и глубоко опечален ужасным инцидентом на сегодняшнем мероприятии Lapu Lapu Day. Мы постараемся предоставить больше информации как можно скорее", - сообщил глава города
Как передает CBC, мероприятие было посвящено дню Лапу-Лапу — празднику, который ежегодно отмечается на Филиппинах 27 апреля.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2239779-mashina-vehala-v-tolpu-na-festivale-v-kanade/