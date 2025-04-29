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Американский истребитель упал в Красное море

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Истребитель садится на авианосец
Истребитель. иллюстративное фото: Mario Tama/Getty Images

Американский истребитель F/A-18 Hornet упал с борта авианосца USS Harry S. Truman в Красном море - инцидент произошел 28 апреля, передает NUR.KZ со ссылкой на ВМС США.

В заявлении говорится, что истребитель находился на буксировке, когда команда потеряла контроль над ним. В результате самолет и тягач упали за борт.

К счастью, все члены экипажа благополучно эвакуировались.

Также сообщается, что один моряк получил незначительные травмы.

По данному факту ведется расследование - выясняются причины случившегося.

Напомним, в декабре 2024 года произошел еще один инцидент с американским военным самолетом - США по ошибке сбили свой истребитель над Красным морем.

Сообщалось, что ракетный крейсер USS Gettysburg, входящий в ударную группу авианосца USS Harry S. Truman, по ошибке открыл огонь и поразил самолет F/A-18, взлетавший с авианосца USS Harry S. Truman.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2240262-amerikanskiy-istrebitel-upal-v-krasnoe-more/