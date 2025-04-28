Экс-президента Украины Януковича заочно приговорили к 15 годам лишения свободы

Экс-президента Виктора Януковича приговорили 15 годам лишения свободы по делу о незаконной переправке через госграницу и подстрекательстве к дезертирству, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Как сообщает издание со ссылкой на офис украинского генпрокурора, суд в Украине заочно приговорил Виктора Януковича к 15 годам лишения свободы "за подстрекательство к дезертирству и организацию незаконной переправки через госграницу".

Также был вынесен приговор в отношении бывшего заместителя начальника Управления государственной охраны (УГО) - начальника Службы безопасности президента Украины Константина Кобзаря. Он получил 10 лет лишения свободы "за организацию незаконной переправки лиц через госграницу и дезертирство".

"Прокуроры в суде доказали, что 23 февраля 2014 года экс-президент Украины, действуя в сговоре с бывшим начальником Службы безопасности президента и представителями России, воздушным путем незаконно пересек госграницу Украины и организовал переправку по меньшей мере 20 человек из числа близкого окружения и военнослужащих УГО", - говорится в сообщении.

Напомним, в январе 2019 года бывшего президента Украины Виктора Януковича признали виновным в госизмене. Отмечалось, что приговор является заочным, так как Янукович бежал из страны в 2014 году.

Рассмотрение данного дела началось летом 2017 года. Кроме этого дела в отношении экс-президента Украины были заведены и другие дела после событий 2014 года.

Прокуроры требовали пожизненного заключения для Януковича, позже изменили свои требования. Последний раз они запросили у суда наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет.

Уже в конце 2022 году высший антикоррупционный суд Украины взыскал в доход государства все имущество экс-президента Виктора Януковича. Ведомство удовлетворило иск Минюста страны.

Отметим, что Виктор Янукович занимал пост президента Украины с 2010 по 2014 год. После Евромайдана в 2014 году политик покинул страну.