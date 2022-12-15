Украинский суд конфисковал все имущество Януковича

Виктор Янукович. Фото: Thomas Trutschel / Photothek / Getty Images

Высший антикоррупционный суд Украины взыскал в доход государства все имущество экс-президента Виктора Януковича. Ведомство удовлетворило иск Минюста страны.

В рассказали, какое имущество конфисковали у бывшего президента Украины:

Центр отдыха и здоровья (площадь - 825,8 кв. м) в селе Новые Петровцы (Вышгородский район, Киевская область);

несколько машин в подземном паркинге;

квартира;

дом;

судно марки "Бриг";

100% долей в уставном капитале ООО "Танталит", а также в ООО "Дом Лесника";

деньги в размере 31 млн гривен и 85 тыс. долларов США;

предметы культурно-исторической ценности и предметы искусства на общую сумму свыше 18 млн евро.

Общественники Центра противодействия коррупции Украины в своем Telegram-канале рассказали о возможных причинах такого решения.

"Основанием для конфискации стало то, что Янукович способствовал Российской Федерации в проведении взрывной и террористической деятельности против Украины и агрессивной войне. Среди прочего он публично обращался к президенту Зеленскому с письмами о прекращении войны путем принятия условий страны-агрессора", — сообщается в ЦПК.

Ранее в отношении Януковича выносили приговор за госизмену, но санкция статьи на момент совершения им преступления не предусматривала конфискации имущества.

Как пишет УНИАН, согласно материалам дела по Межигорью (бывшая резиденция Януковича - прим. ред.), в течение 2002-2013 годов экс-президент вместе со своим сыном завладел земельным участком в 104,61 га, зданиями, сооружениями и другим имуществом комплекса отдыха "Пуща-Водица" урочища "Межигорье", а также домом №123-а по улице Межигорской в селе Новые Петровцы.

Большинство активов удалось конфисковать благодаря качественной работе детективов Национального антикоррупционного бюро Украины в рамках уголовного производства в отношении Межигорья.

По информации издания, Министерство юстиции подало иск о взыскании в доход государства активов бывшего президента, в том числе и резиденции по материалам, которые собрали за время расследования данного дела.

Виктор Янукович занимал пост президента Украины с 2010 по 2014 год. После Евромайдана в 2014 году политик покинул страну.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2001643-ukrainskiy-sud-konfiskoval-vse-imuschestvo-yanukovicha/