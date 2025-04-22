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Министра внутренней безопасности США обокрали в ресторане в центре Вашингтона

Опубликовано:

Кристи Ноэм
Кристи Ноэм. Фото: Spencer Platt / Getty Images

Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм стала жертвой вора во время ужина в ресторане в центре Вашингтона, передает NUR.KZ со ссылкой на CNN.

Информацию о краже подтвердила сама Ноэм.

Секретная служба, обеспечивающая безопасность Ноэм, просмотрела записи с камер видеонаблюдения в ресторане и увидела, как неизвестный мужчина в медицинской маске украл ее сумку и покинул ресторан, сообщил телеканалу источник в правоохранительных органах.

Вор скрылся, прихватив водительские права Ноэм, лекарства, ключи от квартиры, паспорт, пропуск, косметичку и около 3000 долларов наличными (1,5 млн тенге).

По словам источника, Секретная служба начала расследование и пытается отследить использование карт министра.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Алматы мужчину через сайт знакомств заманили на квартиру и ограбили. В полиции южной столицы ранее уже обращались к мужчинам с предупреждением о схеме ограблений:

Как работает схема

  • Знакомство с девушкой: женщина заводит знакомство с молодыми парнями, часто создавая образы привлекательных и заинтересованных в отношениях девушек.
  • Приглашение на встречу: после нескольких переписок и общения онлайн, девушки приглашают парней на встречи, часто в квартиру, где они проводят время вместе.
  • Приезд подельников: в момент встречи или сразу после нее в квартиру приходят сообщники девушки, которые угрожают парню физической расправой. Это может быть связано с использованием оружия или другими методами давления.
  • Отбор ценного имущества: под угрозой насилия преступники отбирают у жертвы деньги, телефоны, драгоценности и другие ценные вещи.
  • Заставляют оформить кредит: чтобы получить доступ к большему количеству денег, преступники заставляют свою жертву взять кредит или перевести деньги на их счета.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2237991-ministra-vnutrenney-bezopasnosti-ssha-obokrali-v-restorane-v-centre-vashingtona/