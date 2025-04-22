Министра внутренней безопасности США обокрали в ресторане в центре Вашингтона

Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм стала жертвой вора во время ужина в ресторане в центре Вашингтона, передает NUR.KZ со ссылкой на CNN.

Информацию о краже подтвердила сама Ноэм.

Секретная служба, обеспечивающая безопасность Ноэм, просмотрела записи с камер видеонаблюдения в ресторане и увидела, как неизвестный мужчина в медицинской маске украл ее сумку и покинул ресторан, сообщил телеканалу источник в правоохранительных органах.

Вор скрылся, прихватив водительские права Ноэм, лекарства, ключи от квартиры, паспорт, пропуск, косметичку и около 3000 долларов наличными (1,5 млн тенге).

По словам источника, Секретная служба начала расследование и пытается отследить использование карт министра.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Алматы мужчину через сайт знакомств заманили на квартиру и ограбили. В полиции южной столицы ранее уже обращались к мужчинам с предупреждением о схеме ограблений:

Как работает схема

Знакомство с девушкой: женщина заводит знакомство с молодыми парнями, часто создавая образы привлекательных и заинтересованных в отношениях девушек.

Приглашение на встречу: после нескольких переписок и общения онлайн, девушки приглашают парней на встречи, часто в квартиру, где они проводят время вместе.

Приезд подельников: в момент встречи или сразу после нее в квартиру приходят сообщники девушки, которые угрожают парню физической расправой. Это может быть связано с использованием оружия или другими методами давления.

Отбор ценного имущества: под угрозой насилия преступники отбирают у жертвы деньги, телефоны, драгоценности и другие ценные вещи.

Заставляют оформить кредит: чтобы получить доступ к большему количеству денег, преступники заставляют свою жертву взять кредит или перевести деньги на их счета.