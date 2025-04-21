WSJ: США предложили передать Запорожскую АЭС под их контроль

США предлагают присвоить нейтральный статус территориям вокруг Запорожской АЭС и передать их под контроль Вашингтона, передает NUR.KZ со ссылкой на The Wall Street Journal (WSJ).

Как пишет издание, ссылаясь на слова западных чиновников, еще в марте в телефонном разговоре с Зеленским Трамп поднял вопрос о возможности приобретения Штатами украинских электростанций, включая АЭС.

"Идея США заключается в том, чтобы объявить территорию вокруг АЭС в Запорожье нейтральной территорией, которая могла бы находиться под контролем Америки", - говорится в материале.

Источники издания отмечают, что идеи, выдвинутые администрацией Трампа, не соответствуют некоторым российским требованиям.

"США не признают, что у России есть законное право контролировать четыре региона в восточной части Украины, которые она аннексировала, хотя они и не требуют, чтобы российские военные покинули эти районы", - пишет издание.

Напомним, ранее пресс-секретарь Белого дома уже заявляла, что Америка предложила Киеву помощь в управлении АЭС, что "было бы лучшей защитой для этой инфраструктуры и поддержкой украинской энергетической инфраструктуры". .

Кроме того, СМИ писали, что Трамп уже заявлял о намерении обсудить с Путиным контроль над Запорожской АЭС.

На предложение Трампа отреагировал глава Украины Владимир Зеленский. Он заявил, что все атомные электростанции принадлежат народу Украины и является государственной собственностью, в том числе Запорожская АЭС, которая находится в оккупированном россиянами городе Энергодар.

"Если американцы думают об этом, как найти выход из этой ситуации, они хотят ее забрать у русских, и хотят инвестировать, модернизировать - это вопрос другой. Этот вопрос открытый. Мы можем об этом говорить. Но вопрос собственности мы точно не обсуждали с президентом Трампом и не будем обсуждать", - заявил украинский лидер.