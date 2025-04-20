Павел Дуров поздравил пользователей Сети с Пасхой, раздевшись до пояса

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров опубликовал пост-поздравление с Пасхой, сопроводив его своей фотографией в библейском антураже с обнаженным торсом, передает NUR.KZ.

Публикация появилась в Telegram-канале Павла Дурова.

"С праздником Пасхи - Днем Свободы и Возрождения!" - написал бизнесмен.

Напомним, ранее в конце марта Павел Дуров написал еще один дискуссионный пост. Основатель мессенджера Telegram заявил, что число активных пользователей приложения - более миллиарда, и высказался в адрес конкурента, назвав WhatsApp "дешевой, разбавленной имитацией Telegram".

До этого Павел Дуров опубликовал первый пост после своего отбытия из Франции - бизнесмен поблагодарил следственных судей и своих адвокатов.

Ранее 15 марта стало известно, что основатель мессенджера Telegram Павел Дуров уехал из Франции. По информации местных СМИ, его отъезд был осуществлен с разрешения судебных органов.