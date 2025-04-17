Скандал с задержанием кыргызстанцев в бане в Москве: МИД РФ разъяснил ситуацию

Министерство иностранных дел России разъяснило ситуацию с задержанием граждан Кыргызстана в одной из московских бань, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

В МИДе сообщили, что проверка была плановой и не была нацелена против граждан какого-либо государства. При этом по итогам мероприятия выяснилось, что почти половина иностранцев находились в России незаконно.

В министерстве также подчеркнули, что силовики действовали рамках имеющихся полномочий в соответствии с российским законодательством и применили необходимые меры при задержании тех, кто оказал им сопротивление.

При этом из 59 человек, доставленных в правоохранительные органы, у 25 нашли нарушения миграционного законодательства. А некоторые подозреваются в принадлежности к радикальным группировкам, добавили в российском МИДе.

"Упомянутая проверка не была нацелена против граждан какой-либо конкретной страны. <...> Однако, те иностранцы, которые сознательно нарушают российское миграционное законодательство и находятся в Российской Федерации нелегально, должны отдавать себе отчет в неизбежных для них правовых последствиях подобного поведения", — заключили в министерстве.

Напомним, в начале недели сообщалось, что МИД Кыргызстана вручил ноту послу России после того, как жители страны возмутились жестким задержанием соотечественников в московской бане "Бодрость".

Депутат Жогорку кенеша Жанар Акаев заявил, что задержанных заставляли есть сигареты и перец.

"Говорят, что задержанных заставили есть полкилограмма острого перца. Когда спросили причину, им ответили, что из-за неприязни. А говорим, что мы союзники, стратегические партнеры. Но они унижают наших граждан", - заявил кыргызстанский депутат.