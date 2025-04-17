Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Скандал с задержанием кыргызстанцев в бане в Москве: МИД РФ разъяснил ситуацию

Опубликовано:

Жесткое задержание граждан Кыргызстана в московской бане
Жесткое задержание граждан Кыргызстана в московской бане. Кадр из видео: facebook.com/janar.akaev

Министерство иностранных дел России разъяснило ситуацию с задержанием граждан Кыргызстана в одной из московских бань, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

В МИДе сообщили, что проверка была плановой и не была нацелена против граждан какого-либо государства. При этом по итогам мероприятия выяснилось, что почти половина иностранцев находились в России незаконно.

В министерстве также подчеркнули, что силовики действовали рамках имеющихся полномочий в соответствии с российским законодательством и применили необходимые меры при задержании тех, кто оказал им сопротивление.

При этом из 59 человек, доставленных в правоохранительные органы, у 25 нашли нарушения миграционного законодательства. А некоторые подозреваются в принадлежности к радикальным группировкам, добавили в российском МИДе.

"Упомянутая проверка не была нацелена против граждан какой-либо конкретной страны. <...> Однако, те иностранцы, которые сознательно нарушают российское миграционное законодательство и находятся в Российской Федерации нелегально, должны отдавать себе отчет в неизбежных для них правовых последствиях подобного поведения", — заключили в министерстве.

Напомним, в начале недели сообщалось, что МИД Кыргызстана вручил ноту послу России после того, как жители страны возмутились жестким задержанием соотечественников в московской бане "Бодрость".

Депутат Жогорку кенеша Жанар Акаев заявил, что задержанных заставляли есть сигареты и перец.

"Говорят, что задержанных заставили есть полкилограмма острого перца. Когда спросили причину, им ответили, что из-за неприязни. А говорим, что мы союзники, стратегические партнеры. Но они унижают наших граждан", - заявил кыргызстанский депутат.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2236452-skandal-s-zaderzhanie-kyrgyzstancev-v-bane-v-moskve-mid-rf-razyasnil-situaciyu/