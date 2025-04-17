Скандал с задержанием кыргызстанцев в бане в Москве: МИД РФ разъяснил ситуацию
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Министерство иностранных дел России разъяснило ситуацию с задержанием граждан Кыргызстана в одной из московских бань, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.
В МИДе сообщили, что проверка была плановой и не была нацелена против граждан какого-либо государства. При этом по итогам мероприятия выяснилось, что почти половина иностранцев находились в России незаконно.
В министерстве также подчеркнули, что силовики действовали рамках имеющихся полномочий в соответствии с российским законодательством и применили необходимые меры при задержании тех, кто оказал им сопротивление.
При этом из 59 человек, доставленных в правоохранительные органы, у 25 нашли нарушения миграционного законодательства. А некоторые подозреваются в принадлежности к радикальным группировкам, добавили в российском МИДе.
"Упомянутая проверка не была нацелена против граждан какой-либо конкретной страны. <...> Однако, те иностранцы, которые сознательно нарушают российское миграционное законодательство и находятся в Российской Федерации нелегально, должны отдавать себе отчет в неизбежных для них правовых последствиях подобного поведения", — заключили в министерстве.
Напомним, в начале недели сообщалось, что МИД Кыргызстана вручил ноту послу России после того, как жители страны возмутились жестким задержанием соотечественников в московской бане "Бодрость".
Депутат Жогорку кенеша Жанар Акаев заявил, что задержанных заставляли есть сигареты и перец.
"Говорят, что задержанных заставили есть полкилограмма острого перца. Когда спросили причину, им ответили, что из-за неприязни. А говорим, что мы союзники, стратегические партнеры. Но они унижают наших граждан", - заявил кыргызстанский депутат.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2236452-skandal-s-zaderzhanie-kyrgyzstancev-v-bane-v-moskve-mid-rf-razyasnil-situaciyu/