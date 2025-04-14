Задержание граждан Кыргызстана в московской бане: МИД страны вручил ноту послу России

В Министерстве иностранных дел Кыргызстана вручили ноту послу России после того, как жители страны возмутились жестким задержанием соотечественников в московской бане "Бодрость".

Депутат Жогорку кенеша Жанар Акаев на своей странице в Facebook сообщил, что в московской бане "Бодрость" 10 апреля произошло массовое задержание уроженцев и граждан Кыргызстана с применением насилия. Также он поделился кадрами задержания.

Текст поста Акаева на русском языке приводит издание 24 kg.

"Соотечественники, разве укладывается в голове, что в баню кыргызского предпринимателя в Москве ворвалась большая группа людей вместе с ОМОНом и зверски избила наших земляков?! Где реакция властей, МИД, посольства?

Недавно ведь уже врывались в здание другого кыргызского предпринимателя и избили людей хуже, чем это делают ОПГ или террористы. Мы же члены ЕАЭС, союзники, стратегические партнеры, и что позволим избивать сотни наших соотечественников и будем молчать?", - написал Жанар Акаев.

Также ролик с задержанием граждан Кыргызстана разместил пользователь Миржан Балыбаев.

"Люди просто пришли в баню - отдохнуть после смены. Но вместо пара и тишины - налет ОМОНа, крики, всех лицом в пол, как зверей. У многих на теле - огромные синяки, темные пятна от побоев. Это не "проверка", это пытки", - написал в Facebook Балыбаев.

Как пишет 24 kg, позже на заседании парламентского комитета по социальной политике Жанар Акаев возмутился первоначальной реакцией МИД на задержание уроженцев и граждан Кыргызстана с применением насилия.

"Говорят, что задержанных заставили есть полкилограмма острого перца. Когда спросили причину, им ответили, что из-за неприязни. А говорим, что мы союзники, стратегические партнеры. Но они унижают наших граждан.

Видел реакцию Министерства иностранных дел Кыргызстана. Так же нельзя. Приглашайте посла РФ в КР. Вручите ноту. Говорите, что у нас в Москве более 70 тыс. мигрантов. Им лучше вернуться, чем так унижаться. Заставляли наших граждан есть сигареты. Нельзя так сидеть и молчать", - сказал Жанар Акаев.

Вскоре после этого на сайте Министерства иностранных дел Кыргызстана опубликовали сообщение о том, что с послом России Сергеем Вакуновым.

"Российской стороне вручена официальная нота с просьбой предоставить информацию об основаниях проведенной правоохранительными органами операции, а также применения силовых мер в отношении граждан и, в случае необоснованности применения силы, принять соответствующие меры в отношении представителей правоохранительных органов г. Москвы по данному инциденту.

Выражена просьба принять действенные меры по защите прав граждан Кыргызской Республики и недопущению впредь подобной ситуации, которая может нанести урон кыргызско-российским отношениям союзничества и стратегического партнерства", - сказано в сообщении МИД.

В апреле прошлого года Таджикистан выразил озабоченность из-за проявления негативного отношения к гражданам республики в России. В связи с этим российскому послу вручили ноту.

Отметим, согласно юридическому словарю, нота - один из наиболее часто используемых письменных дипломатических актов, документ дипломатической переписки.