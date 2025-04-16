Самолет Израиля сбросил бомбу на территорию своей страны
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Израильский истребитель из-за неполадки сбросил бомбу недалеко от израильского поселения на границе с сектором Газа, передает NUR.KZ со ссылкой на CNN.
Как пишет издание, ссылаясь на Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ), бомба упала недалеко от кибуца Нир-Ицхак, прилегающего к южной части Газы, примерно в трех километрах от границы.
"Некоторое время назад с истребителя ЦАХАЛа, направлявшегося на задание в сектор Газа, упал боеприпас. Из-за технической неисправности боеприпас приземлился на открытой местности недалеко от Нир-Ицхака", — говорится в кратком заявлении израильских военных.
По заявлению ЦАХАЛ, в результате произошедшего никто не пострадал.
В настоящее время проводится расследование инцидента.
Напомним, похожий инцидент произошел в начале марта в Южной Корее. Тогда южнокорейский истребитель во время учений случайно сбросил восемь авиабомб на деревню в районе города Пхочхон, неподалеку от границы с КНДР.
"Мы глубоко сожалеем о непреднамеренном сбросе бомб, который привел к жертвам среди гражданского населения, и желаем пострадавшим скорейшего выздоровления", - говорилось в заявлении военных.
Тогда же был создан комитет по расследованию инцидента, а власти обещали принять "все необходимые меры, включая компенсацию ущерба" пострадавшим. По словам официальных лиц, восемь зданий получили повреждения, включая часовню, пять домов, один склад и одну теплицу.
Позже стало известно, что двум пилотам ВВС предъявили обвинения в преступной халатности, повлекшей за собой телесные повреждения.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2236089-samolet-izrailya-sbrosil-bombu-na-territoriyu-svoey-strany/