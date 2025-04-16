Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Самолет Израиля сбросил бомбу на территорию своей страны

Опубликовано:

Солдаты ЦАХАЛ
Солдаты ЦАХАЛ. Фото: Menahem Kahana / AFP via Getty Images

Израильский истребитель из-за неполадки сбросил бомбу недалеко от израильского поселения на границе с сектором Газа, передает NUR.KZ со ссылкой на CNN.

Как пишет издание, ссылаясь на Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ), бомба упала недалеко от кибуца Нир-Ицхак, прилегающего к южной части Газы, примерно в трех километрах от границы.

"Некоторое время назад с истребителя ЦАХАЛа, направлявшегося на задание в сектор Газа, упал боеприпас. Из-за технической неисправности боеприпас приземлился на открытой местности недалеко от Нир-Ицхака", — говорится в кратком заявлении израильских военных.

По заявлению ЦАХАЛ, в результате произошедшего никто не пострадал.

В настоящее время проводится расследование инцидента.

Напомним, похожий инцидент произошел в начале марта в Южной Корее. Тогда южнокорейский истребитель во время учений случайно сбросил восемь авиабомб на деревню в районе города Пхочхон, неподалеку от границы с КНДР.

"Мы глубоко сожалеем о непреднамеренном сбросе бомб, который привел к жертвам среди гражданского населения, и желаем пострадавшим скорейшего выздоровления", - говорилось в заявлении военных.

Тогда же был создан комитет по расследованию инцидента, а власти обещали принять "все необходимые меры, включая компенсацию ущерба" пострадавшим. По словам официальных лиц, восемь зданий получили повреждения, включая часовню, пять домов, один склад и одну теплицу.

Позже стало известно, что двум пилотам ВВС предъявили обвинения в преступной халатности, повлекшей за собой телесные повреждения.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2236089-samolet-izrailya-sbrosil-bombu-na-territoriyu-svoey-strany/