Военные случайно сбросили бомбы в Южной Корее: число пострадавших выросло до 15 человек

Число пострадавших в результате случайного сброса истребителем восьми бомб в Южной Корее выросло до 15 человек, передает NUR.KZ со ссылкой на NBC News.

По данным издания, по меньшей мере 15 человек получили ранения в Южной Корее после того, как истребитель случайно сбросил восемь бомб во время учений.

"Двое из 15 человек были гражданскими лицами с серьезными, но не опасными для жизни травмами. Среди получивших легкие травмы были двое солдат, которые находились в военной часовне, и двое иностранных граждан", - пишет издание со ссылкой на пожарных.

По словам официальных лиц, восемь зданий получили повреждения, включая часовню, пять домов, один склад и одну теплицу. На фотографиях с места происшествия видны обломки церкви и жилых домов с разбитыми окнами. Отмечается, что жителей эвакуировали, пока шли поиски неразорвавшихся бомб.

Мэр Пхочхона Бэк Ен Хен призвал полностью приостановить все военные учения, назвав произошедшее "ужасной аварией".

"Правительство должно признать серьезность этой аварии и отреагировать быстрыми и решительными действиями", - сказал он журналистам.

Мун Сон Мук, старший военный эксперт Корейского научно-исследовательского института национальной стратегии в Сеуле, заявил, что пока неясно, была ли проблема в самих бомбах, проблемах с обслуживанием, неисправностях самолета или имела места человеческая ошибка.

"Потребуется некоторое время, чтобы определить точную причину, но важно проанализировать причину и установить превентивные меры", - сказал он в интервью NBC News.

Напомним, сегодня Русская служба Би-би-си сообщала, что по меньшей мере семь человек получили ранения после того, как южнокорейский истребитель во время учений случайно сбросил восемь авиабомб на деревню в районе города Пхочхон, неподалеку от границы с КНДР.

"Мы глубоко сожалеем о непреднамеренном сбросе бомб, который привел к жертвам среди гражданского населения, и желаем пострадавшим скорейшего выздоровления", - говорится в заявлении военных.

Отмечалось, уже создан комитет по расследованию инцидента, и будут приняты "все необходимые меры, включая компенсацию ущерба" пострадавшим.