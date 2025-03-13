Военные случайно сбросили бомбы в Южной Корее: пилотам предъявлены обвинения

Через неделю после ЧП в Южной Корее, когда военные случайно сбросили бомбу во время учений, обвинения предъявлены двум пилотам, передает NUR.KZ со ссылкой на NBC News.

По данным телеканала, южнокорейские военные следователи сегодня предъявили обвинения двум пилотам ВВС страны в преступной халатности в связи со случайной бомбардировкой деревни на прошлой неделе во время учений. Тогда пострадали не менее 29 человек, а также был нанесен значительный материальный ущерб.

"Следователи Министерства обороны подтвердили, что ошибки пилотов при вводе координат в системы самолета стали прямыми факторами случайной бомбардировки.

Командование сообщило, что пилотам были предъявлены обвинения в преступной халатности, повлекшей за собой телесные повреждения, добавив, что расследование инцидента продолжается", - сообщает издание.

Напомним, 6 марта Русская служба Би-би-си сообщала, что южнокорейский истребитель во время учений случайно сбросил восемь авиабомб на деревню в районе города Пхочхон, неподалеку от границы с КНДР.

"Мы глубоко сожалеем о непреднамеренном сбросе бомб, который привел к жертвам среди гражданского населения, и желаем пострадавшим скорейшего выздоровления", - говорилось в заявлении военных.

Тогда же был создан комитет по расследованию инцидента, а власти обещали принять "все необходимые меры, включая компенсацию ущерба" пострадавшим. По словам официальных лиц, восемь зданий получили повреждения, включая часовню, пять домов, один склад и одну теплицу.