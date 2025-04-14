Fox News: ЦРУ опубликовало отчет о нападении инопланетян на советских военных

На сайте ЦРУ США появился отчет об атаке НЛО на советские войска в период между 1989 и 1990 годами, передает NUR.KZ со ссылкой на Fox News.

Как сообщает телеканал, отчет, привлекший внимание СМИ, впервые был обнародован еще в 2000 году.

Согласно документу, полученная американской разведкой информация содержала сообщения о "низколетящем космическом корабле в форме тарелки" над советским подразделением, участвовавшим в учениях. По неизвестным причинам солдаты запустили ракету класса "земля-воздух" по неизвестному самолету, в результате чего он потерпел крушение недалеко от военной базы, говорится в отчете.

"В отчете описывается, как пять невысоких гуманоидов с большими головами и большими черными глазами появились из потерпевшего крушение космического корабля и слились воедино, создав единый объект, издавая при этом громкий жужжащий звук", - цитирует телеканал.

После крушения сферический объект вспыхнул ослепительно ярким светом.

"По свидетельствам очевидцев, 23 солдата внезапно "превратились в каменные столбы". Двое мужчин, как сообщается, выжили в этой стычке, поскольку они стояли в тени и не были полностью подвержены воздействию вспышки света", - говорится в материале.

Окаменевшие солдаты якобы были перевезены на секретную научно-исследовательскую базу под Москвой, где было обнаружено, что "молекулярная структура солдат соответствует структуре известняка".

"В документе утверждается, что, по мнению ученых, причиной произошедшего был источник энергии, пока неизвестный человечеству", - сообщает телеканал, ссылаясь на отчет.

Между тем ЦРУ не ответило на запрос СМИ с просьбой прокомментировать информацию.

При этом бывший агент ЦРУ Майк Бейкер скептически отнесся к документу.

"Если инцидент и имел место, независимо от характера инцидента, я подозреваю, что фактический отчет не очень похож на то, что получилось из пяти, шести или семи итераций того, что было [написано] изначально", — заявил Бейкер.

Напомним, еще осенью 2023 года Русская служба BBC писала, что в руководстве НАСА появилась новая должность: директор по изучению неопознанных аномальных явлений (НАФ), более известных как НЛО.

Пост занял Билл Нельсон - человек, помогавший в работе независимой экспертной комиссии, изучавшей видеозаписи и другие свидетельства встреч с неопознанными летающими объектами.