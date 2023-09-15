В НАСА назначен директор по изучению НЛО. Они же НАФ – неопознанные аномальные явления

В руководстве НАСА появилась новая должность: директор по изучению неопознанных аномальных явлений (НАФ), более известных как НЛО. Более того, этот пост уже некоторое время занимает человек, помогавший в работе независимой экспертной комиссии, изучавшей видеозаписи и другие свидетельства встреч с неопознанными летающими объектами.

В четверг результаты работы комиссии были опубликованы на сайте НАСА в виде 36-страничного доклада.

Основной вывод - за год с лишним работы независимые эксперты не нашли убедительных доказательств того, что хоть какие-то из запечатленных на видео таинственных явлений или объектов имеют внеземное происхождение.

Но это не значит, что верно обратное.

«Что это на самом деле, мы не знаем», — подчеркнул администратор НАСА Билл Нельсон.

Он уточнил, что, тщательнейшим образом изучив все свидетельства встреч с НЛО, комиссии удалось идентифицировать большинство объектов.

Некоторые неопознанные летающие объекты (они же, напомню, НАФ) при более детальном изучении оказались воздушными шарами. Другие — атмосферными явлениями.

Но есть феномены, природа которых остается загадкой.

Нельсон рассказал, что лично он сам не просто верит в существование на просторах Вселенной других цивилизаций — он практически в этом уверен.

Во Вселенной миллиарды и миллиарды галактик, напомнил он. В каждой из которых — миллиарды звезд. У большинства из них есть спутники — в том числе и в так называемой «зоне Златовласки»: не слишком близко к материнской звезде, но и не слишком далеко от нее. Только в этом случае там возможно существование жизни.

По просьбе редколлегии New York Times в НАСА даже рассчитали математическую вероятность того, что на одной из таких экзопланет в какой-то момент зародилась жизнь.

Результат? Триста миллионов.

Примерно столько миров обозримой Вселенной в теории могут поддерживать жизнь. Так что сомневаться в такой возможности не приходится.

Другое дело — что расстояния, которые представители этих цивилизаций должны были преодолеть, чтобы достичь Земли, устанавливают довольно высокую планку развития.

Если мы пока не можем добраться до других миров — приходится признать, что любые добравшиеся до нас пришельцы должны быть значительно более развитыми — как минимум в технологическом смысле.

Так что, если пришельцы действительно навещают Землю, в НАСА хотят знать об этом все, заверила журналистов заместитель Нельсона по науке Никола Фокс.

«Мы же ученые! — напомнила она. — Мы просто обожаем любые данные. Особенно новые, которых у нас еще нет».

Теперь, заверил Нельсон, в НАСА будут самым серьезным образом изучать любые сообщения о неопознанных летающих объектах — или аномальных явлениях.

К сожалению, большинство видеозаписей и других свидетельств — очень плохого качества. Поэтому администрация НАСА обратилась ко всем с просьбой: «Если вы наблюдаете неопознанный аномальный феномен, пожалуйста, снимите его на видео в как можно более лучшем качестве. Нам будет что изучать».