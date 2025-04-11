Обрушение крыши клуба в Доминикане: число жертв превысило 220
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Стали известны новые данные о трагедии в Доминиканской Республике - при обрушении крыши ночного клуба погибли свыше 220 человек, передает CNN со ссылкой на спасателей.
В настоящий момент власти завершили спасательную операцию и перешли к восстановительным работам после обрушения крыши ночного клуба.
Число жертв выросло до 221 человека - инженеры отметили, что извлечение тел из разрушенного здания ускорилось в ночь со среды на четверг после того, как службы гражданской защиты разобрали большой кусок обломков.
Также подчеркивается, что большинство обнаруженных тел были женскими. Их придется опознать.
В настоящий момент число погибших в результате инцидента составляет 221 человек, 189 человек были спасены живыми из-под завалов.
По словам министра здравоохранения Виктора Аталлаха, большинство травм, полученных погибшими, были связаны с ударами по голове - они погибли мгновенно.
Также сообщается, что клуб был построен 50 лет назад и мог вместить в себя 500 человек.
Напомним, крыша ночного клуба Jet Set на проспекте Независимости в Санто-Доминго частично обрушилась в ночь на понедельник, когда заведение было полно людей.
Президент Луис Абинадер подписал указ о трехдневном национальном трауре по жертвам трагедии в Санто-Доминго.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2234876-obrushenie-kryshi-kluba-v-dominikane-chislo-zhertv-prevysilo-220/