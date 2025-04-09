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Крыша обрушилась в здании ночного клуба в Доминикане: 79 человек погибли

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Сигнальная лента
Место происшествия. Фото: Gabriel Kuchta/Getty Images

Трагедия произошла в Доминиканской республике в ночь на 7 апреля - десятки людей погибли в результате обрушения крыши ночного клуба, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщает издание, ссылаясь на местные СМИ, крыша ночного клуба Jet Set на проспекте Независимости в Санто-Доминго частично обрушилась в ночь на понедельник, когда заведение было полно людей.

Сотрудники экстренных служб продолжают разбор завалов и поиск людей, рассчитывая найти остающихся там выживших.

Изначально сообщалось о 13 погибших и 93 госпитализированных, однако позже число жерт выросло.

"Данные на настоящий момент: 155 человек были госпитализированы и 79 погибли", - сообщил директор Центра по чрезвычайным ситуациям COE Хуан Мануэль Мендес.

Президент Луис Абинадер подписал указ о трехдневном национальном трауре по жертвам трагедии в Санто-Доминго.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2234213-krysha-obrushilas-v-zdanii-nochnogo-kluba-v-dominikane-79-chelovek-pogibli/