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Глава филиала Siemens с семьей погиб при падении вертолета в Гудзон

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Обломки вертолета достают из рки
Обломки вертолета. Фото: Thomas Hengge/Anadolu via Getty Images

Стали известны новые подробности трагедии на Гудзоне - при падении вертолета погиб глава испанского филиала Siemens и его семья, пишет New York Post со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сообщается, что на борту рухнувшего в реку вертолета был сам Агустин Эскобар, его супруга и трое детей. Все они погибли. До этого мэр Нью-Йорка Эрик Адамс подтвердил гибель шестерых человек.

Тогда он заявлял о том, что погибла семья из Испании и пилот.

По информации издания, тело пилота пока не опознано.

Ранее стало известно, что вертолет рухнул в реку Гудзон близ Нью-Йорка. Мэр Адамс подтвердил гибель шести человек. Как выяснилось, спасти никого из них не удалось, все они погибли. Тела четверых были извлечены из воды, еще два человека умерли в местной больнице.

На трагедию уже отреагировал президент США Дональд Трамп. Он выразил соболезнования.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2234873-glava-filiala-siemens-s-semey-pogibli-pri-padenii-vertoleta-v-gudzon/