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ГКНБ Кыргызстана заявил о пресечении попытки госпереворота (фото)

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Задержание подозреваемых
Задержание. Фото: ГКНБ Кыргызстана

ГКНБ КР сообщил, что была пресечена попытка организации массовых беспорядков и разжигания межнационального конфликта, направленная на дестабилизацию обстановки и попытку госпереворота, передает NUR.KZ.

Сотрудниками ведомства в целях обеспечения безопасности, защиты конституционного строя и гражданских прав от посягательств и нарушений, выявлены и пресечены факты подготовки к разжиганию межнациональной розни путем организации локальных конфликтов с последующими массовыми акциями протеста и беспорядками.

Основной целью являлась дестабилизация общественно-политической обстановки, с последующей попыткой государственного переворота, заявили в ГКНБ.

"В начале 2025 года в рамках уголовного дела, с санкции судебных органов, проводился комплекс оперативных и следственно-оперативных мероприятий по активной разработке группы лиц, планировавшей массовые беспорядки, под управлением идейных вдохновителей, один из которых находится в бегах, за пределами страны, предположительно в ОАЭ. Все участники данной группы, в том числе руководители среднего звена установлены и задержаны. В частности, указанная группа в целях реализации своих намерений, запланировали снять фейковый провокационный видеоролик с обращением кыргызской "избитой, полуобнаженной девушки" над которой якобы надругались иностранные граждане. В данном видео она молит о помощи и поддержки против иностранных граждан, для максимально распространения в социальных сетях", - сообщили в ведомстве.

По словам сотрудников ГКНБ, данное видео должно было затронуть национальные патриотические чувства и спровоцировать представителей неорганизованной молодежи страны, аналогично событиям, произошедшим в мае 2024 года.

"Далее специально подготовленные боевые группы, снаряженные огнестрельным оружием, в разных точках Бишкека организуют драки и погромы в местах работы и жительства иностранцев. Аналогичные провокации планировались в отношении граждан Кыргызской Республики и представителей правоохранительных органов, с последующими массовыми беспорядками. Все эти действия должны были дискредитировать органы управления страны и вызвать недовольство населения, создавая благоприятные условия для масштабных протестных акций, финансируемых, так называемой "оппозицией", - заявили в ГКНБ.

В ходе следствия получена информация, что общая организация проводилась дистанционно - за пределами страны.

В настоящее время ведется работа по поимке организаторов.

"Таким образом, ГКНБ КР в результате проведенных мероприятий пресечена попытка организации массовых беспорядков на финальном этапе подготовки и реализации указанных планов. Следует отметить, что подобные методы достижения своих целей в угоду нездоровым амбициям свидетельствует о глубокой эгоистичности участников планировавшейся акции, а не заботе о благополучии населения или процветания государства", - заявили в пресс-службе.

Отметим, что в июне 2023 года СМИ Кыргызстана также сообщили о готовившемся госперевороте и задержаниях. Сообщалось, что сотрудники ГКНБ провели массовые задержания предполагаемых участников возможного государственного переворота. Позже подробности по делу о предполагаемом захвате власти озвучил ГКНБ.

Летом прошлого года в Кыргызстане были задержаны пять человек, которых подозревают в планировании насильственного захвата власти и массовых беспорядков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2234478-gknb-kyrgyzstana-zayavil-o-presechenii-popytki-gosperevorota-foto/