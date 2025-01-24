Обрушение жилого трехэтажного дома попало на видео в Турции: под завалами находятся люди

В турецкой провинции Конья 24 января обрушился жилой трехэтажный дом. Под завалами дома могут находиться несколько человек. Ведется поисково-спасательная операция.

Как сообщает газета Yeni Şafak, здание обрушилось в районе Сельчуклу. На место направлены спасатели, полицейские и несколько машин скорой помощи.

По данным губернатора провинции Ибрагима Акына, под завалами дома могут находиться несколько человек. Спасатели уже извлекли живыми двоих.

Телеканал TRT Haber, ссылаясь на слова губернатора, пишет, что под завалами находятся пять человек. Сейчас спасатели ведут их поиски.

Причина обрушения здания пока не установлена. Отмечается, что оно было старым.

Как действовать при внезапном обрушении здания

Если вдруг вы понимаете, что здание теряет свою устойчивость, важно не паниковать, а придерживаться четких правил. Они приводятся на официальном сайте "Электронного правительства".

Если есть возможность быстро покинуть здание:

сделайте это, взяв документы, деньги и предметы первой необходимости;

покидая помещение, спускайтесь по лестнице, не пользуйтесь лифтом, так как он в любой момент может выйти из строя;

пресекайте панику, давку в дверях при эвакуации, останавливайте тех, кто собирается прыгать с балконов и окон из этажей выше первого, а также через застекленные окна;

оказавшись на улице, не стойте вблизи зданий, перейдите на открытое пространство.

Если вы находитесь в здании, и при этом отсутствует возможность покинуть его, то:

займите самое безопасное место: проемы капитальных внутренних стен, углы, образованные капитальными внутренними стенами, под балками каркаса;

если с вами дети, укройте их собой;

откройте дверь из квартиры, чтобы обеспечить себе выход в случае необходимости;

не поддавайтесь панике и сохраняйте спокойствие, ободряйте присутствующих;

держитесь подальше от окон, электроприборов;

немедленно отключите воду, электричество и газ;

если возник пожар, сразу же попытайтесь потушить его;

используйте телефон только для вызова представителей органов правопорядка – "102", пожарных – "101", врачей – "103", спасателей – "112";

не выходите на балкон;

не пользуйтесь спичками, потому что может существовать опасность утечки газа.

Как действовать в завале

Очутившись под завалами здания, важно дышать глубоко, не поддаваться панике и по возможности оказать себе первую медицинскую помощь.

"Попытайтесь приспособиться к обстановке и осмотреться, поискать возможный выход. Постарайтесь определить, где вы находитесь, нет ли рядом других людей: прислушайтесь, подайте голос.

Помните, что человек способен выдержать жажду и особенно голод в течение длительного времени, если не будет бесполезно расходовать энергию. Поищите в карманах или поблизости предметы, которые могли бы помочь подать световые или звуковые сигналы (например, фонарик, зеркальце, а также металлические предметы, которыми можно постучать по трубе или стене и тем самым привлечь внимание)", – советуют специалисты.