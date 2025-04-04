Белый дом уволил главу АНБ после встречи Трампа с крайне правой активисткой

Глава Агентства национальной безопасности (АНБ) и Киберкомандования Тимоти Хо и его заместитель Венди Нобл уволены после встречи президента США Дональда Трампа с крайне правой активисткой Лорой Лумер, которая обвиняла их в нелояльности, cообщает CBS.

Лумер опубликовала в соцсети Х пост, где написала, что оба «были нелояльны президенту Трампу». «Вот почему они были уволены», — добавила она.

Еще до того, как об этом стало известно, Трамп заявил журналистам, что уволит любого сотрудника, которого посчитает нелояльным.

«Мы всегда будем увольнять людей — людей, которые нам не нравятся, или людей, которые пользуются нами, или людей, которые могут быть лояльны кому-то другому», — сказал он после того, как на борту президентского самолета ему задали вопрос об увольнении как минимум трех сотрудников Совета национальной безопасности (СНБ), которое тоже произошло после встречи Трампа с Лумер в среду.

Как пишет Reuters, Трамп заявил в самолете, что Лумер рекомендовала ему несколько человек на административные должности, но она никак не связана с увольнениями в СНБ.

АНБ не дало комментариев по поводу увольнений и перенаправило Би-би-си в пресс-службу Министерства обороны, а Белый дом ранее сообщил, что СНБ «не комментирует кадровые вопросы».

Об увольнении генерала Хо сообщили CBS высокопоставленные демократы: конгрессмен от Коннектикута Джим Хаймс, старший член комитета по разведке Палаты представителей, и сенатор Марк Уорнер из Вирджинии, заместитель председателя разведывательного комитета Сената.

Хаймс заявил CBS, что «глубоко обеспокоен» этим решением.

«Я знаю генерала Хо как честного и прямолинейного лидера, который подчинялся закону и ставил национальную безопасность на первое место — боюсь, что именно эти качества могли стать причиной его увольнения», — считает Хаймс.

Среди уволенных из СНБ в четверг были Брайан Уолш, директор по разведке, Томас Будри, старший директор по законодательным вопросам, и Дэвид Фейт, старший директор по вопросам технологий и национальной безопасности.

Неясно, связаны ли увольнения в АНБ и СНБ, и все они — со скандалом с участием СНБ в прошлом месяце, когда редактора Atlantic случайно добавили в чат Signal, где обсуждались планы военных операций против хуситов. Генерала Хо не было в чате, а на прошлой неделе он давал в Конгрессе показания по поводу утечки.

В четверг в офисе и.о. генерального инспектора Пентагона сообщили о начале внутреннего расследования по поводу использования министром обороны и другими сотрудниками общедоступного коммерческого приложения в служебных целях. Трамп, тем не менее, пока что продолжает поддерживать высокопоставленных чиновников, которые «засветились» в скандале, включая советника по национальной безопасности Майка Уолтца, который взял на себя ответственность за то, что журналист был добавлен в чат.

Источник CBS утверждает, что этот скандал дал повод для проверки недостаточно лояльных Трампу сотрудников, а встреча Трампа с Лумер определила их участь. Сейчас администрация Трампа расследует встречи некоторых сотрудников органов национальной безопасности — особенно встречи с людьми, не разделяющими взгляды Трампа.

На борту самолета в Майями Трамп подтвердил встречу с Лумер и назвал ее «великим патриотом» и «очень сильным человеком».

«Она дает рекомендации... иногда я прислушиваюсь к этим рекомендациям, — сказал он. — Я слушаю всех, а потом принимаю решение».

В телефонном разговоре с Би-би-си Лумер заявила, что было бы «неуместно» раскрывать детали своей встречи с Трампом.

«Это была конфиденциальная встреча, — сказала она. — Жаль, что в Белом доме все еще есть утечки информации».

Она отправила текстовое сообщение, в котором говорилось: «Для меня было честью встретиться с президентом Трампом и представить ему результаты моего исследования. Я продолжу усердно работать, чтобы поддерживать его повестку, и буду продолжать подчеркивать важность СТРОГИХ ПРОВЕРОК, они нужны, чтобы защитить президента США и нашу национальную безопасность».