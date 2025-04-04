Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика
Новости русской службы Би-би-си

Белый дом уволил главу АНБ после встречи Трампа с крайне правой активисткой

Опубликовано:

Белый дом в Вашингтоне
Белый дом. Иллюстративное фото: pexels.com

Глава Агентства национальной безопасности (АНБ) и Киберкомандования Тимоти Хо и его заместитель Венди Нобл уволены после встречи президента США Дональда Трампа с крайне правой активисткой Лорой Лумер, которая обвиняла их в нелояльности, cообщает CBS.

Лумер опубликовала в соцсети Х пост, где написала, что оба «были нелояльны президенту Трампу». «Вот почему они были уволены», — добавила она.

Еще до того, как об этом стало известно, Трамп заявил журналистам, что уволит любого сотрудника, которого посчитает нелояльным.

«Мы всегда будем увольнять людей — людей, которые нам не нравятся, или людей, которые пользуются нами, или людей, которые могут быть лояльны кому-то другому», — сказал он после того, как на борту президентского самолета ему задали вопрос об увольнении как минимум трех сотрудников Совета национальной безопасности (СНБ), которое тоже произошло после встречи Трампа с Лумер в среду.

Как пишет Reuters, Трамп заявил в самолете, что Лумер рекомендовала ему несколько человек на административные должности, но она никак не связана с увольнениями в СНБ.

АНБ не дало комментариев по поводу увольнений и перенаправило Би-би-си в пресс-службу Министерства обороны, а Белый дом ранее сообщил, что СНБ «не комментирует кадровые вопросы».

Об увольнении генерала Хо сообщили CBS высокопоставленные демократы: конгрессмен от Коннектикута Джим Хаймс, старший член комитета по разведке Палаты представителей, и сенатор Марк Уорнер из Вирджинии, заместитель председателя разведывательного комитета Сената.

Хаймс заявил CBS, что «глубоко обеспокоен» этим решением.

«Я знаю генерала Хо как честного и прямолинейного лидера, который подчинялся закону и ставил национальную безопасность на первое место — боюсь, что именно эти качества могли стать причиной его увольнения», — считает Хаймс.

Среди уволенных из СНБ в четверг были Брайан Уолш, директор по разведке, Томас Будри, старший директор по законодательным вопросам, и Дэвид Фейт, старший директор по вопросам технологий и национальной безопасности.

Неясно, связаны ли увольнения в АНБ и СНБ, и все они — со скандалом с участием СНБ в прошлом месяце, когда редактора Atlantic случайно добавили в чат Signal, где обсуждались планы военных операций против хуситов. Генерала Хо не было в чате, а на прошлой неделе он давал в Конгрессе показания по поводу утечки.

В четверг в офисе и.о. генерального инспектора Пентагона сообщили о начале внутреннего расследования по поводу использования министром обороны и другими сотрудниками общедоступного коммерческого приложения в служебных целях. Трамп, тем не менее, пока что продолжает поддерживать высокопоставленных чиновников, которые «засветились» в скандале, включая советника по национальной безопасности Майка Уолтца, который взял на себя ответственность за то, что журналист был добавлен в чат.

Источник CBS утверждает, что этот скандал дал повод для проверки недостаточно лояльных Трампу сотрудников, а встреча Трампа с Лумер определила их участь. Сейчас администрация Трампа расследует встречи некоторых сотрудников органов национальной безопасности — особенно встречи с людьми, не разделяющими взгляды Трампа.

На борту самолета в Майями Трамп подтвердил встречу с Лумер и назвал ее «великим патриотом» и «очень сильным человеком».

«Она дает рекомендации... иногда я прислушиваюсь к этим рекомендациям, — сказал он. — Я слушаю всех, а потом принимаю решение».

В телефонном разговоре с Би-би-си Лумер заявила, что было бы «неуместно» раскрывать детали своей встречи с Трампом.

«Это была конфиденциальная встреча, — сказала она. — Жаль, что в Белом доме все еще есть утечки информации».

Она отправила текстовое сообщение, в котором говорилось: «Для меня было честью встретиться с президентом Трампом и представить ему результаты моего исследования. Я продолжу усердно работать, чтобы поддерживать его повестку, и буду продолжать подчеркивать важность СТРОГИХ ПРОВЕРОК, они нужны, чтобы защитить президента США и нашу национальную безопасность».

Дональд Трамп
Больше по этой теме

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2233317-belyy-dom-uvolil-glavu-anb-posle-vstrechi-trampa-s-krayne-pravoy-aktivistkoy/

Новости русской службы Би-би-си Новости русской службы Би-би-си: Что происходит с Tesla: продажи машин резко упали из-за работы Маска с Трампом и конкуренции с Китаем Тела на улицах, разграбленный дворец и праздник свободы. Как выглядит столица Судана после ухода повстанцев Празднование Ураза-байрама по всему миру. Фотогалерея