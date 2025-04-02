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Пытались пробраться к кораблям "Буран": иностранцев задержали на космодроме "Байконур"

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Многоразовый космический корабль "Буран"
Многоразовый космический корабль "Буран". Фото: Diy13/Getty Images

Трое испанцев и австралиец были задержаны на космодроме "Байконур" при попытке пробраться к зданию с кораблями "Буран", передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

Издание со ссылкой на источник сообщает, что три гражданина Испании и один гражданин Австралии были задержаны на космодроме "Байконур" при попытке пробраться к зданию, где расположены советские корабли "Буран".

"Сегодня ночью в районе монтажно-заправочного комплекса кораблей "Буран" были задержаны трое испанцев и австралиец", - сообщил источник издания, знакомый с ситуацией.

В настоящее время задержанные находятся на допросе, уточнил источник.

Напомним, согласно информации Минцифры РК, Казахстан сдает космодром "Байконур" в аренду России за 115 млн долларов в год. Сумма остается неизменной с 1994 года.

Срок аренды несколько раз продлевался и в последний раз был продлен до 2050 года.

Также в МЦРИАП отвечали, может ли измениться сумма, за которую Казахстан сдает в аренду космодром.

Добавим, что, согласно информации на сайте Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) Роскосмоса, строительство космодрома Байконур началось в мае 1955 года. А уже в декабре 1956 года стартовый комплекс был готов к испытаниям.

15 мая 1957 года состоялся первый, хоть и неудачный, пуск ракеты Р-7, на базе которой позже была создана ракета-носитель "Союз".

12 апреля 1961 года с первой стартовой площадки Байконура был запущен космический корабль "Восток" с первым летчиком-космонавтом планеты Юрием Гагариным.

В 1991 году, после распада СССР, космодром Байконур оказался на территории Казахстана. На основании "Соглашения между Российской Федерацией и Республикой Казахстан об основных принципах и условиях использования космодрома Байконур", подписанного президентами РФ и РК 28 марта 1994 года, а также "Договора аренды комплекса Байконур между правительством Российской Федерации и правительством Республики Казахстан" от 18 ноября 1994 года, город и космодром Байконур был арендован Россией у Казахстана.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2232539-pytalis-probratsya-k-korablyam-buran-v-baykonure-zaderzhali-inostrancev/